Des comédiens parcourent 465 kilomètres à vélo dans le Poitou, pour jouer chez des particuliers

De la Vienne aux Deux-Sèvres, en passant par la Charente, une troupe de comédiens de Poitiers pédalent en ce moment à travers le Poitou pour jouer sa pièce chez des particuliers. Ils sont sept et ont organisé une dizaine de représentations jusqu'au vendredi 18 août. Au total : 465 kilomètres sur les routes et beaucoup de rencontres.

Une troupe de "Déraillé.e.s"

Ces comédiens âgés de 20 à 30 ans et tous passés par le Conservatoire d'art dramatique de Poitiers, travaillent sur ce projet depuis plusieurs mois. "L'idée nous est venue pendant un concert à Châtellerault, raconte Adelaïde Poulard. Les musiciens étaient en tournée à vélo !". Rapidement la troupe des "Déraillé.e.s" s'est montée et les dates se sont enchaînées. "Par le bouche à oreille et Facebook aussi, on a vite trouvé des particuliers qui ont bien voulu nous accueillir, précise la comédienne. On a même dû refuser certaines propositions."

A bicyclette, il y a des pépins et des bons moments

Depuis une semaine maintenant, la compagnie parcourt jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres chaque jour. "Evidemment certains ont moins de chance avec leur vélo, ironise Benjamin. Changement de chambre à air, rustine, déraillement... J'ai eu pas mal de petits arrêts, à cause d'un vélo pas très bien préparé." Une fois arrivé à destination, reste à installer la scène, de préférence en extérieur, et de planter la tente pour la nuit. "A chaque fois, on est très bien accueilli, sourit Salomé. C'est super chaleureux."

A Poitiers, c'est justement Marie qui les a invités. "Je les ai contactés, il y a un ou deux mois, explique la jeune femme. Je trouve le principe génial." En cuisine, la famille et les amis de Marie préparent le repas. "Si j'ai bien compris, la pièce et le repas vont être mélangés." Ce sont en fait des textes qui vont être déclamés pendant plus d'une heure et demi autour d'un grand banquet. "On a travaillé notre texte au fil du repas, explique Adelaïde. Mais on en dit pas trop pour pas gâcher la surprise aux futurs hôtes."