Des commissaires-priseurs de chez Christies estiment ce que les Rochelais cachent dans leur grenier

Un tableau qui prend la poussière, des bijoux, une armoire de famille... Les greniers de nos maisons peuvent renfermer des trésors, mais souvent on ne connaît pas leur valeur exacte. Jeudi 28 septembre, des experts de chez Christie's, la célèbre maison de vente aux enchères britannique, sont venus à La Rochelle pour proposer aux gens d'estimer leurs biens ou d'en percer les secrets.

ⓘ Publicité

A La Rochelle, beaucoup d'objets d'arts asiatiques

"Christie's, ce n'est pas qu'à Londres, ce n'est pas qu'à Paris, souligne Camille de Foresta, commissaire-priseur. On est absolument partout et on est accessibles". Après une étape à Toulouse, elle et deux autres pointures de chez Christie's sont venus à La Rochelle pour répondre aux questions des curieux. Elle explique que chaque territoire renferme ses spécificités : "La Rochelle c'est un port, par le passé j'ai déjà trouvé des objets d'art asiatiques qui revenaient par la Compagnie des Indes à La Rochelle".

Un homme entre dans la pièce, avec à la main un sac Ikea duquel il sort une statuette en jade représentant un buffle. "C'est un animal très symbolique pour la Chine, à tel point qu'il a été décliné dans tous les matériaux, raconte Camille de Foresta, spécialiste des arts asiatiques. Le choix du jade par le sculpteur fait beaucoup pour la valeur de l'objet." Elle indique au propriétaire de l'objet les marbrures et défauts de la pierre, et estime son bien à 300 euros. "Je ne venais pas parce que je cherchais à le vendre, précise ce dernier. Je voulais en savoir plus sur son histoire." Le buffle retrouvera son emplacement, dans sa chambre à coucher.

Baoming Li est l'un des experts de chez Christie's venu à La Rochelle, il est spécialisé dans la joaillerie. "Les gens viennent souvent avec des bijoux de famille, souvent des diamants, dans ce genre de rencontres, explique-t-il. Pour les analyser, je commence par vérifier qu'il s'agit d'une véritable pierre précieuse, et pas d'un bijou fantaisie. Puis il faut voir s'il y a la signature d'une maison importante. Enfin, je retourne la bague pour observer ses finitions, le sertissage."

Pour compléter le trio, Trancredi Massimo est directeur du département des inventaires. Il observe la peinture apportée par un autre Rochelais : "Il a un tableau qui ressemble vraiment à un Chaïm Soutine, artiste de grande valeur, mais il est signé d'une autre main." Il photographie le paysage, et promet au monsieur de revenir vers lui après de plus amples recherches avec d'autres experts de la période expressionniste.