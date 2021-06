Des concerts auront bien lieu cet été aux arènes de Bayonne

Les arènes de Bayonne vont bien résonner cet été. Des concerts sont prévus au mois d'août, annonce ce jeudi la mairie, face à l'annulation du festival "Arènes en scène" qui devait se tenir en juillet mais qui avait été annulé pour cause de Covid-19. Ce nouveau festival, appelé"Les Arènes chantent!" aura lieu les 18, 19 et 20 août, avec une jauge réduite à 2.000 places. Un pass sanitaire sera demandé pour les personnes de plus de 11 ans.

Patxi Garat, Kalakan, Ayo...

Et la mairie a d'ores et déjà dévoilé la programmation :

Mercredi 18 août : Les Frangines et Abdellah Boujalal à 21 heures

Jeudi 19 août : Ayo et Sibu Manaï à 21 heures

Vendredi 20 août : Maialen Errotabehere, Patxi Garat et Kalakan à 21 heures

Comptez une vingtaine d'euros minimum le billet, ils sont à réserver à l'office de tourisme de Bayonne et aux points habituels de vente ou sur visitbayonne.com.