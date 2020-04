Des concerts privatifs par téléphone : l'idée brillante de l'Opéra de Lorraine pour adoucir le confinement

"On joue chez vous", voilà le nom de l'opération lancée depuis une semaine par l'Opéra national de Lorraine sur les réseaux sociaux. L'idée est simple, originale : un musicien professionnel vous appelle et vous interprète, en direct, un air de musique pour apaiser votre journée.

"Panser les cœurs"

Pour avoir droit à ces coups de téléphone mélodieux, il suffit de remplir au préalable un formulaire en ligne. Vous choisissez le créneau horaire qui vous arrange, entre 9H30 et 18H30. Ensuite, un musicien professionnel de l'Opéra national de Lorraine vous appelle et vous joue, en direct, un morceau de votre choix.

Un des objectifs, pour Matthieu Doussouillez, le directeur de l’Opéra de Lorraine, c'est de maintenir le lien entre la centaine d'artistes et leurs auditeurs. _"L'avantage d'avoir ces artistes permanents dans une ville, c'est d'avoir une proximité avec le public, et continuer à être proche de ce public." _Cette opération, c'est aussi une manière de promouvoir la culture. "On montre à quel point l'art peut être utile pour panser les cœurs et panser les plaies. [On est là] pour apporter un peu d'humanité et de lumière dans un moment qui peut sembler parfois sombre."