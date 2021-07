Des concerts tout l'été au château de Freycinet à Saulce-sur-Rhône dans la Drôme

C'est une première, des concerts en plein air au château de Freycinet à Saulce-sur-Rhône (Drôme). La saison a démarré jeudi 1er juillet avec une performance de Sanseverino, ce soir le chanteur Cali s'y produira à partir de 21 heures. À l'origine du projet, quatre amis désormais propriétaires de la bâtisse et de ses 10 hectares de parc qui se sont lancés "un pari un peu fou". Parmi eux, le programmateur de l'Aluna, le plus gros festival de Drôme-Ardèche, Didier Viricel : " C'est un projet différent de ceux que j'ai montés jusqu'à présent, je cherchais un lieu plus atypique, j'ai découvert le château de Freycinet par hasard et on y est restés. "

1.000 spectateurs maximum, le pass sanitaire n'est pas obligatoire

De la variété, de la pop, du rock, du rap et du jazz. Didier Viricel promet une programmation éclectique. Pour le moment, les soirées sont limitées à 1.000 spectateurs maximum, à terme la jauge sera fixée à 4.000, pas plus. " Pour offrir une certaine proximité entre les artistes et le public ", explique le programmateur.

"Pour profiter de la musique entre copains, un peu comme à la maison", poursuit Christophe Guèze, également à l'origine du projet. Ancien patron de l'entreprise ardéchoise Salaisons Guèze, il indique que le château sera en travaux d'ici la fin de l'année, " on ne veut pas se limiter à la musique, on aimerait en faire un lieu culturel ". Un lieu idéalement ouvert tous les ans, avec des visites notamment, des expositions photos. Il y aura aussi un restaurant.

D'ici là, trois soirées de concerts par semaine sont prévues tout l'été, du jeudi au samedi. Toute la programmation est à retrouver sur le site internet du château de Freycinet.

De gauche à droite, Christophe et Sylvie Guèze, Claudie Shabal et Didier Viricel, les propriétaires du château de Freycinet. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Trois soirées de concerts par semaine sont prévues tout l'été, du jeudi au samedi, au château de Freycinet. © Radio France - Elsa Vande Wiele