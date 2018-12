Des conditions idéales pour skier dans les Alpes du sud

Avec le temps très doux et le beau soleil sur notre région, on pourrait penser qu'il fait trop chaud pour aller skier. Détrompez-vous.

Hautes-Alpes, France

La plupart des stations des Alpes du sud sont ouvertes depuis une bonne dizaine de jour, et elles affichent des taux d’enneigement très corrects, voire bons. Aux Orres 70 cm de neige en moyenne, à Serre Chevalier, où tout le domaine skiable est ouvert, c'est minimum 30 cm en station et 90 cm en haut des pistes. Du côté de Vars aussi c'est plutôt pas mal, entre 40 cm et 60 cm de neige. A Orcières Merlette, 25 remontées mécaniques sont en service sur les 30 que compte la station. Il y a 1 mètre de neige tout en haut, 25cm tout en bas. A Pra-Loup c'est presque 2 mètres de neige à 2500 mètres d'altitude et 42 pistes ouvertes sur 50. Enfin presque partout, on sécurise l'enneigement avec une base de neige de culture. Et tout ce soleil ? En fait souvent orientées au nord, les stations ne craignent rien pour leur neige. Au contraire, il vaut mieux un beau ciel bleu pour les skieurs.

Le résultat c'est que les taux de remplissage des locations touristiques et des hôtels sont très positifs, en particulier dans les Hautes-Alpes, souligne Ivan Chaixe : "63% sur la première semaine des vacances. 71% pour la deuxième semaine. Une croissance par rapport à l'année de l'ordre de 4,7%, ce qui est de très bon augure."