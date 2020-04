Des contes pour les enfants et un spectacle pour tous en ce jeudi 9 Avril confinés dans les Alpes-Maritimes

Directo Production vous offre "Paris Le Spectacle"

Le producteur niçois Gil Marsalla nous fait un cadeau de confinement, depuis le mardi 7 avril et pendant une semaine nous pouvons voir gratuitement sa chaine You Tube le spectacle "Paris Le Spectacle / Paris The Show"

Paris ! Le Spectacle, c’est un vibrant hommage aux plus grandes chansons françaises des années d’après guerre qui font le charme et la réputation de Paris et de la musique française dans le monde entier. Nous sommes transporté de la butte Montmartre jusqu’à la scène des grands cabarets parisiens de l’époque avec des chansons d'Edith Piaf, Charles Trenet, Yves Montand, Brel, Joséphine Baker...

Ecoutez les belles histoires de Nicolas Turon

Aidé par des enfants, l'humoriste et écrivain qui intervient régulièrement à la radio sur France Bleu Azur a décidé de créer une chaîne de télé pour la durée du confinement.

Comme on adore les histoires, les écrire, les écouter, les raconter et les partager, nous vous donnons rendez-vous tous les soirs à 20h50, juste avant le coucher, pour un live vidéo familial

Au programme tous les soirs la lecture d'un conte (entre 3 et 9 minutes) écrit par papa Nicolas à partir des idées des enfants dans la journée.

Dans les semaines qui viennent, nous lirons aussi des contes imaginés par d'autres familles confinées, ou par des auteurs jeunesse confirmés !

Un livre en préparation

Face au succès de ces contes les illustrateurs et l'auteur ont décidé de réunir ces histoires dans un livre, l'argent récolté sera reversé à une association comme la Fondation de France pour que cela bénéficie à tous.