Des contes pour tous au festival du Grand Aslon, au cœur du parc de la Brenne

La conteuse et le musicien, Armelle et Peppo Audigane précisent bien : "les contes ce n'est pas que pour les enfants!" Le couple organise la troisième édition du Festival Noces de Paroles au lieu-dit du Grand Aslon, au coeur du parc de la Brenne. Au programme : trois soirées de conte, du jeudi 20 juillet au samedi 22 juillet.

"Quand on entend "il était une fois", on part en voyage"

Armelle et Peppo se produisent ensemble depuis plus de 20 ans. Et lorsqu'ils sont arrivés au lieu-dit du Grand Aslon il y a a quatre ans, ils ont su immédiatement qu'ils organiseraient un festival ici. "On voulait créer un événement à taille humaine, pour les gens de la région", explique la conteuse.

Cette année, les conteurs et conteuses invités arrivent avec leurs propres imaginaires. Des contes traditionnels congolais, une adaptation déjantée de Tristant et Yseult, ou encore des contes "un peu coquins", il y en aura pour tous les goûts. L'idée, c'est d'inviter le public au voyage : "Quand les gens entendent "il était une fois", ils déposent les soucis, et se laissent transporter, raconte Armelle, passionnée. Et à la fin on en ressort grandit"

Une soirée conviviale, avec de la cuisine berrichonne

C'est dans le propre jardin d'Armelle et Peppo Audigane qu'ont lieu les spectacles. Avec une quinzaine de bénévoles, ils ont préparé une petite restauration maison, autour des produits locaux : Pâté berrichon et salade de lentilles du Berry. "Les Noces de Paroles c'est comme des Noces à la campagne", sourit Armelle. "On est là pour rencontrer les gens, et passer un bon moment."

L'entrée est à 10€ par soir pour les adultes, 25€ les trois jours, avec une réduction pour les enfants.