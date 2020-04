Des conteurs de la Haute-Vienne lancent le ConteFinement pour raconter des histoires et rompre l'ennui

L'idée est très originale et a été mise en place par l'association Les passeurs d'histoires en Haute-Vienne. Dix conteurs ont décidé de vous faire rêver en vous racontant des histoires pendant cette période de confinement. Une belle manière de rompre l'isolement. Il suffit pour cela de prendre rendez-vous et c'est par téléphone qu'un conteur vous rappelle et vous raconte une histoire qui peut durer entre 15 et 40 minutes.

On fait du sur-mesure pour tous les publics

Les histoires s'adressent à tous les âges, aussi bien pour les jeunes enfants de 3 ans que pour les personnes âgées. On adapte nos histoires à tous les publics explique Marie-Noëlle Carado-Peyre, l'une des conteuses qui participent à l'aventure. "J'ai eu une dame de 98 ans et je lui ai raconté l'histoire du roitelet.. Et aujourd'hui elle en redemande" raconte Marie-Noëlle qui précise aussi qu'il ne s'agit pas de lire un livre ni de réciter mais de raconter.

A chaque conteur sa manière de raconter ses histoires

Chaque conteur a un répertoire très nourri et sa manière de raconter une histoire. "Nous avons des gens qui se réunissent dans une même famille pour nous écouter et qui sont dans une situation difficile" explique encore Marie-Noëlle et "C'est pour ça que nous nous tenons au courant du public que nous avons à l'autre bout du fil". Avant d'entamer une histoire les conteurs prennent le temps de s'installer et de discuter ou de se décrire "Mais en aucun cas nous parlons de maladie ou des évènements actuels, nous ne sommes pas là pour ça"

Les passeurs d'histoires qui offrent leurs services gratuitement ont déjà beaucoup de sucés et beaucoup de demandes. on peut prendre rendez vous pour se faire raconter une histoire soit sur le site des passeurs d'histoires soit en téléphonant au 05 55 79 01 09 entre 17 et 19 heures.