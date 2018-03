Un Pétassou, une mise au vert, 5 grands frissons, 10 idoles et 100 collectionneurs ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Irez-vous chanter, vous faire peur, faire la fête ?...

Carnaval de Périgueux, dimanche

Pétassou se gratta alors la tempe d’un index interrogatif, se demandant « Non mais que vont-ils bien pouvoir me faire, encore, cette année ? »… Car on ne la lui fait pas, à Pétassou… Il sait bien qu’une montagne de papier crépon a été reçue pour la confection de nouvelles fleurs, et que ces nouvelles fleurs ne sont pas pour lui… Ses oreilles de carton ont eu vent que des palettes entières de confettis ont débarqué dans les locaux du carnaval, et que ces confettis ne seront pas lancés pour saluer sa parade… Pétassou imagine bien que le totem du carnaval n’a pas été confectionné par les petites mains des bénévoles pour chanter ses louanges. Il sait bien, enfin, que sur les 34 premières éditions à Périgueux, il a toujours fini sur le bûcher… Alors Pétassou s’est organisé. Dimanche, dès 14h place Bugeaud, il profitera des bandas et admirera les chars, réalisés cette année à partir du thème du cinéma. Il profitera de la fête foraine prenant ses quartiers places Montaigne et Tourny. A 17h, il appellera le public à le suivre sur les quais et, au moment ultime, au pied du bûcher, il dira au maire de Périgueux : « Je peux pas, j’ai piscine »… A noter que, de 13h à 18h, le périmètre sera entièrement fermé à la circulation…

Age tendre au Palio de Boulazac samedi

L’édition 2018 de la tournée des idoles « Age Tendre » présente des petits nouveaux par rapport à la précédente, à commencer par celle qui devait en être mais s’était décommandée à la dernière minute : Sheila. Autre petit nouveau, celui qui est déjà mort… car il a bénéficié d’une greffe de cœur : Dave. En tête d’affiche également celui qui a failli briguer la présidentielle, puisqu’il me semble bien avoir chanté « Elisez-moi » (Ou « Elise et moi », plutôt…) : Pierre Groscolas. De retour dans la tournée, hélas sans Eric Charden : Stone. Egalement présent dans la tournée, hélas sans Joëlle et le groupe « Il était une fois » : Richard Dewitte. Son vrai nom est Nicole Grisoni mais vous pouvez à présent l’appeler « Mamy blue » : Nicoletta. Il se pose toujours la question de savoir « Où sont les femmes ? » : Patrick Juvet. Il a chanté « Nice, baie des Anges » après avoir quitté son groupe de rock « Les Chats Sauvages » : Dick Rivers. Celle fille qui voulait qu’on l’emmène danser ce soir, c’était elle et elle s’appelle Michèle : Michèle Torr. Reste à ajouter une artiste fidèle aux tournées « Age tendre », et fidèle aux chansons de son ami Jean Ferrat : Isabelle Aubret. « Age tendre, la Tournée des idoles », c’est samedi à 15h et 20h au Palio de Boulazac. L’entrée est à 39, 49 ou 59 euros ; il reste quelques places.

Nuit du cinéma fantastique à Excideuil, samedi

Venez frissonner samedi pour la 3ème édition du Cinéma Fantastique, qui se déroulera dans la salle de spectacles du château d’Excideuil à partir de 19h. La Commune d’Excideuil, la Communauté de Commune et l’Office de Tourisme Isle Loue Auvézère en Périgord, l’association Ciné-passion en Périgord et les élèves de l’École Supérieure de Savignac-les-Églises vous proposent un programme effrayant avec animations, surprises, restauration, buvette et 5 films à voir ou revoir pour se faire peur… Café et thé offerts toute la nuit. Premier film à 20h et… tâchez de tenir jusqu’à 7h du matin pour le petit-déjeuner si vous n’avez pas peur ! Forfait de 15€ pour la nuit, 4€ le film.

Salon de la Collection à Bergerac, dimanche

Organisé par les Collectionneurs Bergeracois, le 30ème Salon de la Collection vous attend dimanche à Bergerac, salle Anatole France, de 9h à 18h. Cent marchands professionnels seront présents, vous proposant des monnaies, des cartes postales, des vieux papiers, des livres, des timbres, des affiches, des parfums, des poupées, des jouets, des objets d’écriture, des minéraux, des capsules de Champagne, etc. A l’approche de la Coupe du monde 2018, une exposition sur le football et son histoire vous sera également proposée.

Tous au Vert, dimanche à Boulazac

Tous au Vert, dimanche à la Plaine de Lamoura de Boulazac ! Il s'agit d'une journée nature et détente pour toute la famille, avec au programme activités sportives, repas et animations. Le matin, à partir de 8h30 sont proposées des randonnées cyclotourismes et VTT, des randonnées pédestres, marche nordique, roller et trail. Un repas champêtre sera proposé à midi (tarif : 5€ - inscription obligatoire). L'après-midi sera consacrée, dès 13h30, à diverses animations sportives, entièrement gratuites, pour tous les âges, toute la famille et toutes les envies : motos électriques tout terrain, golf, tir à l'arc, sarbacane, boomerang, baby ski nautique, filet de franchissement, parcours VTT, balade en poney, discgolf, tour d'escalade, tir à la carabine, roller, tir au propulseur, cerf-volant, aéromodélisme, vélo électrique, kayak, pêche à la mouche, VTT électrique, triathlon, karting à pédales, parcours aventure, paintball, jeux de bois et course d'orientation. Inscriptions et renseignements au 05 53 35 59 77.