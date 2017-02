Des cours d'effeuillage pour une Saint-Valentin pimentée!

Une façon originale de fêter la Saint-Valentin: pourquoi ne pas offrir à votre partenaire un bel effeuillage? Pas de panique si vous ne maîtrisez pas les codes de cette chorégraphie sensuelle, une danseuse professionnelle lilloise vous aide!

L'effeuillage est de plus en plus à la mode: il s'agit d'une sorte de striptease chorégraphié. Contrairement au striptease "classique", on ne termine pas complètement nu, il y a toujours un tissu sur les mamelons et les parties intimes. Il s'agit plutôt d'une danse sensuelle, l'art de retirer ses vêtements au fur et à mesure, avec des accessoires comme des porte-jarretelle, plumes, boa, etc. Le but est vraiment de jouer.

Comment être sensuelle et pas ridicule?

Forcément, la crainte c'est d'être ridicule plutôt que sensuelle. Alors pour vous aider, une professeur de danse lilloise, Cécile Hardy, Betty Bebop sur scène, propose régulièrement des stages d'effeuillages. Les stages qu'elle a proposés pour la Saint-Valentin ont affiché complet avec 35 inscrites, des femmes âgées de 20 à 55 ans. . Le cours dure une heure et demi et coûte 15 euros.

Indispensables: les gants, les porte-jarretelle et les bas!

En attendant le prochain stage d'effeuillage, Betty Bebop vous donne quelques conseils pour un effeuillage réussi: "Il vaut mieux préparer une petite chorégraphie plutôt que de se lancer dans une improvisation totale. Mon conseil: entrainez-vous devant un miroir pour vérifier que vos gestes sont bien sensuels". Les accessoires indispensables? "Des gants, des porte-jarretelles, des bas, des sous-vêtements aguichants mais sans trop de frou frou non plus!"

Le site de Betty Bebop: http://www.bettybebop.com/blog. Elle propose aussi des stages de claquettes, de Lindy Hop, de charleston, etc.