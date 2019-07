Des cours de natation gratuits à la piscine de Vaison-la-Romaine

Vaison-la-Romaine, France

Tous à l'eau ! La piscine municipale de Vaison-la-Romaine offre en juillet et août des cours de natation gratuits pour les enfants de 4 à 12 ans. La mairie, avec le soutien financier de la Ligue de natation de Provence propose 10 leçons d'une heure par enfant. Les cours sont dispensés par des maîtres nageurs, à des petits groupes d'une dizaine d'élèves. Ce dispositif fait partie du plan "J'apprends à nager" lancé par le gouvernement pour lutter contre les noyades. L'an dernier, en Vaucluse, une personne est morte noyée et une autre déjà cet été.

Le dispositif est un succès

C'est la deuxième année consécutive que la mairie met en place ces cours et c'est un carton. "On a une liste d'attente", raconte l'adjointe aux sports, Dany Manin. Plus d'une centaine d'enfants sont déjà inscrits. La piscine de Vaison propose aussi un jardin aquatique, tous les samedis matins de l'été. Les parents viennent avec leurs enfants dès 3 ans pour les familiariser avec l'eau et apprendre les gestes de premiers secours. Là aussi, c'est gratuit.