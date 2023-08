Des cours de sport gratuits en plein air tout l'été à la Grande Motte

La commune de la Grande Motte propose tous l'été des cours de sport en plein air dans une zone spécialement aménagée, c'est gratuit.

Parmi les participants, on trouve de tous les âges et de tous les niveaux. Les plus sportifs enchainent les séances. Certains viennent en famille. C'est le cas de Thaïs, jeune vacancière de 17 ans." Ca m'a appaisée. On pense que les vacances c'est reposant mais c'est parfois intense. Je n'ai pas fait de sport depuis un mois. Rien que faire des squats, ça me réveille en douceur."

L'office du tourisme de la Grande Motte propose ces cours depuis deux ans. Ils séduisent 100 à 150 personnes chaque jour. Du lundi au samedi, cinq cours sont proposés dès 8h du matin. Ils se destinent à tous les niveaux. Les pratiques sont diverses, entre yoga, renforcement musculaire, pilates, stretching, mais aussi zumba et cardio boxing.

"Toutes les communes devraient mettre ces séances de sport en place, c'est une question de santé publique"

Pour participer, il suffit de se présenter à l'heure du cours avec sa tenue de sport et sa bouteille d'eau. Une pratique gratuite en toute liberté qui permet l'accès du sport à tous. "Les familles cherchent des activités gratuites dans cette période d'inflation. C'est bien que la municipalité en prenne conscience", affirme Chantale Gaultier, la coach principale de la structure. "Aujourd'hui prendre soin de sa santé, c'est vital. Santé physique et mentale parce que les deux sont liés. Et puis on est dans un pays où l'obésité prend de plus en plus de place. La Ville a pris conscience que c'était important pour la santé et prend en considération la santé des touristes et des gens qui vivent là à l'année. Ça, je trouve que c'est hyper valorisant pour une mairie. C'est pour ça que c'est incompréhensible que toutes les villes ne mettent pas ça en place. Je n'arrive pas à comprendre en fait qu'ils n'aient pas un budget pour ça parce que encore une fois, c'est d'ordre de santé publique."

Pour certains, se mettre au sport l'été est aussi une manière de prendre des bonnes résolutions pour la rentrée.

Les cours sont assurés par Agora sport, qui installe pour la deuxième saison sa structure en dur de 110m2 place du Cosmos, LGM sport Couchant. Elle permet une pratique en sécurité et à l'abri des regards. Sept coachs locaux dispensent les séances. La salle de sport éphémère est en place depuis le 15 juin et jusqu'au 17 septembre. Une autre structure existe à Palavas depuis 2017.

"Le sport n'est pas une valeur cardinale en France"

Le but de l'entreprise est de proposer son expertise à d'autres municipalités, l'été et lors d'événements ponctuels dédiés au sport et au bien-être. "Nous, on a une expertise sur l'organisation. C'est un container qu'on déploie après, avec une structure de 150 mètres carrés au sol. Et au delà de ça, on a après tout un panel de coach qui peuvent répondre à différentes activités. L'idée, c'est de se développer dans les stations balnéaires mais aussi sur des événements plus précis dédiés au développement du sport et du bien être. Mais le sport n'est pas forcément une valeur cardinale en France. J'espère que d'autres mairies vont suivre et qu'ils vont comprendre. L'idée, c'est vraiment aussi que chaque structure va ressembler à la ville, personnaliser au maximum pour que tout le monde sente bien que c'est la station qui offre du sport. Ce n'est pas une société qui vient faire du commerce. " explique Christophe Petagna, responsable d'LGM sport couchant.

