Des courses hippiques et des logements de standing sur l'hippodrome du Pontet

La mairie du Pontet loue 42 ha de terres sur le domaine de Roberty, pour permettre notamment à la société hippique de faire perdurer ses courses. Le bail a été signé ce vendredi. On en sait plus aussi sur le projet immobilier dans le château de Roberty.

Du nouveau sur le domaine de Roberty au Pontet près d'Avignon. Le domaine appartient désormais à la société luxembourgeoise Roberty Invest qui loue depuis ce vendredi 42 hectares à la ville du Pontet. Ce bail d'un an est renouvelable tacitement.

Le bail a été signé ce vendredi après-midi par le maire Joris Hébrard et le représentant de Roberty Invest après des mois de tractations.

Il s'agit de la partie du domaine comprenant les bois, l'hippodrome, la piste, le parking.

"L'entretien et les parties boisées demandent beaucoup de travail. La plupart des bénévoles a un certain âge." - Joris Hébrard, maire du Pontet

C'est un soulagement pour la société hippique qui n'organise plus que sept courses par an, après la disparition au Pontet de la course d'obstacles.

"Maintenant, on va voir pour passer un bail, un compromis ou une entente avec la mairie. Jusqu'ici on était squatteur...On courait illicitement" - Alain Rouvière, président de la société hippique

Prochaines courses en avril, sept journées en 2018.

Ce ne seront pas les seuls événements, car la ville du Pontet elle, veut continuer à accueillir cirque et événements sportifs et culturels sur le domaine. Il s'agit de le faire vivre et de rembourser aussi une partie de la location... 35.000 euros par an.

La mairie envisage, lorsqu'elle sera en fonds d'acheter cette partie du domaine. C'est pour cela que la solution choisie en attendant est le bail d'un an renouvelable.

Mais il y a aussi la partie qui reste privée : le château de Roberty. Délabré, il doit être réhabilité : 33 logements de standing, "mais pas de luxe" affirme Roberty Invest, en location ou en accès à la propriété.

"C'est un monument historique, la partie architecturale, les moulures, les peintures doivent être restaurées. On fait appel à des artisans qualifiés. On ne garde pas que la façade, toute l'organisation du bâtiment doit évoluer." - Mohamed Rachidi, Roberty Invest

Les premiers travaux doivent débuter au premier semestre 2018 et doivent durer entre deux et trois ans.

Le coût du projet est estimé pour le moment à 11 millions d'euros.