Coronavirus : des créneaux sans pass sanitaire ouverts à la piscine de Mayenne

Les nageuses et nageurs de la région de Mayenne, qui ne disposent pas encore du pass sanitaire pour profiter de leur loisir préféré, respirent. Afin que tout le monde puisse profiter, en plein d'été, de l'espace aquatique La Vague, la municipalité a décidé d'ouvrir, à partir d'aujourd'hui 28 juillet, trois créneaux qui ne nécessitent pas d'avoir sur soi le précieux document, les lundis et mercredis de 11h à 13h30 et le samedi de 10h30 à 13h. A ces heures-là, précise la collectivité, la fréquentation de la piscine sera réduite à 49 personnes.

