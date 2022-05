Des Creusois aux championnats du monde de Joëlette

L'équipe "Creuse Apajh Joëlette" va participer aux championnats du monde de sa discipline, le 28 mai à Saujon (Charente-Maritime). La Joëlette, c'est un fauteuil avec une roue et des poignées. Deux coureurs tirent à l'avant, un coureur pousse à l'arrière et une personne en situation de handicap est installée dans le fauteuil. France Bleu Creuse a pu assister à l'un des entraînements hebdomadaire de l'équipe.

Jean-Marc Laplanche, fondateur de l'équipe "Creuse Apajh Joëlette" Copier

Les trois coureurs, la Joëlette et sa passagère avancent comme un seul homme. Les foulées sont cadencées et les rôles sont bien répartis. "Deux personnes à l'avant qui tractent, la personne sur le siège, une personne à l'arrière et une personne qui relaie les deux de devant", résume Félix Carré, l'un des athlètes. Il faut que tout le monde soir bien synchronisé, pour garder l'équilibre. "Jusqu'à présent, on n'a pas eu d'accident donc ça va", lance Félix.

Avec leurs maillots vert fluo et leur fauteuil à roulette, ils ont quand même une drôle d'allure © Radio France - Nicolas Joly

Avec leurs maillots vert fluo et leur fauteuil à roulette, ils ont quand même une drôle d'allure, et ça interpelle les promeneurs. "Ils se demandent ce qu'on fait", s'amuse Jean-Marc Laplanche, l'instigateur du projet. Mais il ne tient pas rigueur à celles et ceux qui ne connaissent pas encore la Joëlette. "En étant honnête, avant de participer, je ne savais même pas que ça existait", admet-il. Pour les championnats du monde, pas de pression. Le seul objectif, c'est de finir la course et de se faire plaisir.