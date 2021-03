Des Creusois peut-être récompensés aux Oscars !

Quand Adrien Mérigeau passait des nuits blanches à terminer le montage de son court métrage d'animation chez ses parents à Saint-Silvain-sous-Toulx, il était loin d'imaginer la formidable aventure qui allait s'ensuivre. Deux mois intenses après cinq années de réflexion et travail pour livrer "Genius Loci" en septembre 2019. Le court métrage d'animation de 15 minutes a eu la chance de sortir avant l'arrivée de la pandémie de Covid-19, et d'être repéré et primé dans plusieurs festivals (notamment les Berlinales à Berlin ou le festival du Court métrage à Clermont-Ferrand). Et le voilà à présent en lice pour décrocher le graal : un Oscar !

"Génius Loci" c'est un peu une histoire de famille, puisque le design sonore c'est-à-dire toute la bande son (ambiances, bruitages et musique) a été composée et réalisée en Creuse, à Jarnages. La mère d'Adrien Mérigeau, Martine Altenburger est violoncelliste. "C'est vrai que j'ai une petite part de créativité dans ce film, avoue-t-elle, puisque je joue de façon improvisée, sans partition, sur les images qui défilait devant moi. C'est absolument incroyable et vraiment très impressionnant ce qui arrive", glisse-t-elle, émue.

L'interview de Martine Altenburger Copier

Du travail artisanal créateur de poésie

Tout aussi étonné et ravi, Lê Quan Ninh, le compagnon de Martine Altenburger et père adoptif d'Adrien Mérigeau. "On est stupéfait et très heureux de voir que notre travail artisanal puisse obtenir une certaine reconnaissance d'une institution qui nous apparaît très lointaine. C'est un étonnement formidable. Ça nous conforte dans le fait que prendre soin dans notre travail, _créer de la poésie simplement parce qu'on est attentif aux détails_, au mouvement du son et comment ça peut parler avec les images, c'est très important."

Lê Quan Ninh lui aussi musicien, percussionniste, a composé, joué mais aussi assuré les bruitages et ambiances sonores pour "Genius Loci" (*). "Aucune bande son n'a été utilisée. Tout a été fait sur demande, spécialement pour le film. On a enregistré absolument toutes les ambiances. Que ce soit celles de cuisine, de train, de l'eau qui coule etc. Un des personnages principaux est un chien. C'est notre chienne Scoobi qu'on entend : ses aboiements, ses grognements qu'on a enregistrés dans le chemin devant chez nous à Saint-Silvain-Sous-Toulx. _Notre intérêt c'est vraiment l'artisanat_. En regardant le film, comprendre son univers et ajouter un par un les éléments sonores que l'on souhaite entendre".

L'interview de Lê Quan Ninh Copier

Tout cela a été travaillé dans les locaux et studios de l'association Ryoanji, à Jarnages. "On aime l'aventure et le temps que l'on passe à enregistrer. On prend soin dans notre écoute de ce qui se passe. C'est ça qui crée la poésie". Et d'enregistrer ainsi un nombre incalculable de prises pour trouver la bonne. Exemple donné par Lê Quan Ninh de cette petite scène où l'on voit une paire de boucles d'oreilles lancées sur une table. "On va jeter des boucles d'oreilles de manière différente, elles vont soit avoir un son court, soit un son plus long si elles glissent sur la table. On prend soin de tout ça. Et c'est joyeux de le faire". En attendant, peut-être une nouvelle joie, le 25 avril prochain, cette fois-ci avec dans les yeux les paillettes d'Hollywood.

* design sonore : Lê Quan Ninh et Laurent Sassi (ingénieur du son) ; musique : Lê Quan Ninh et Théo Mérigeau ; violoncelle : Martine Altenburger ; percussion et sheng : Lê Quan Ninh ; mixage : Laurent Sassi et Julien Rabin.