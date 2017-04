Des crocos doux et sucrés sur les étales à Nîmes

Ils sont arrivés il y a quelques mois sur l'étale de la boulangerie Panissain dans les halles de Nîmes. Leur long museau et leur grande queue sont à croquer: ce sont des crocodiles doux et sucrés, des petits sablés inventés par les gérants Michel et Gisèle. Et non, avant, cela n'existait pas!

Ils sont doux et sucrés, ils ne mordent pas mais ne demandent au contraire qu'à être croqués ! Ce sont les nouveaux sablés de la boulangerie Panissain en forme de crocodile, le fameux emblème de la ville.

Aux halles de Nîmes, allé de la ciboulette, ils trônent sur une table, dorés à souhait, entourés par une ficelle et surmontés d'un sceau rouge en cire. Comment ne pas y avoir pensé plus tôt, à ces petit crocos ?

Oui c'est la grande question et je n'en sais fichtre rien ! Ce que l'on voulait c'était de faire plaisir aux nîmois avec un petite douceur à l'image de leur ville" Michel Boucaut gérant de la boulangerie

De l'amende, de la farine, du sucre... ce sont des petit biscuits généreux explique Gisèle la responsable de l'étale

Les crocodiles prêts à être croqués © Radio France - SC

Il y a du beurre aussi, beaucoup de beurre, énormément de beurre ! on aime bien être excessif, nous sommes des compagnons, c'est en nous !" Gisèle

Et en tout cas le succès est là. Bernard un client à la caisse, les bras chargés de pain est déjà un fan des petit "Crocos de Nîmes": "C'est délicieux sincèrement, c'est un très bonne idée, c'est original, c'est vrai qu'on aurait pu y penser avant !"

Une nouvelle dynamique et une nouvelle clientèle pour le magasin. Gisèle et Bernard Boucaut sont ravis et même si la folie du succès retombe, ils font plaisir et se font plaisir, c'est tout ce qui compte.