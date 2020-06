André Franquin, l'auteur de Spirou, est mis à l'honneur ce samedi lors d'une vente aux enchères à Paris. Ses dessins côtoieront ceux d'Hergé, Uderzo ou encore Morris. Au total, plus de 300 lots sont proposés.

EN IMAGES - Des dessins originaux de Franquin, Uderzo et Hergé vendus aux enchères

Spirou, Astérix ou encore Lucky Luke ! Plus de 300 dessins originaux sont mis aux enchères ce samedi à Paris. La vente devait avoir lieu le 28 mars dernier mais a été repoussée pour cause d'épidémie de coronavirus. La maison Artcurial a décidé de mettre à l'honneur l'auteur belge André Franquin, le créateur du célèbre personnage habillé en groom avec son costume rouge.

"La pirogue" estimée entre 350.000 et 450.000 euros

Un dessin à l'encre de Chine signé Franquin, et intitulé "La pirogue", est le clou de cette vente. Il est estimé entre 350.000 et 450.000 euros. Il a été réalisé pour la couverture du 49e album du Journal de Spirou, publié en avril 1954.

Sur ce dessin, on aperçoit le Marsupilami suspendu à une liane, espionnant Spirou et Fantasio partis à sa recherche sur une pirogue au coeur de la forêt vierge de Palombie.

"La pirogue" de Franquin est mis aux enchères ce samedi. - Artcurial

Un dessin d'Hergé tiré du "Sceptre d'Ottokar"

Autre lot mis aux enchères : un dessin d'Hergé tiré du huitième album des aventures de Tintin "Le Sceptre d'Ottokar", réalisé pour la couverture du journal Le Petit Vingtième, publié le 1er décembre 1938. On y voit Tintin à son arrivée à Prague, accompagné de son fidèle compagnon Milou, trébuchant à la sortie de l'avion et se rattrapant de justesse à la barbe du mystérieux docteur Halambique. Ce dessin est estimé entre 250.000 et 350.000 euros.

Encre de Chine, crayon bleu, gouache correctrice et mine de plomb sur papier contrecollé sur carton pour la couverture du journal Le Petit Vingtième publié le 1er décembre 1938. - Artcurial

Une gouache d'Uderzo

Albert Uderzo, mort en mars dernier, est aussi à l'honneur ce samedi. Une gouache montrant Astérix et Obélix, est mise en vente. Elle a été réalisée pour la couverture de l'album à colorier Punch, édité en 1966, et est estimée entre 20.000 et 25.000 euros.

Cette gouache signée Albert Uderzo est mise aux enchères ce samedi. - Artcurial

Sempé, Morris et Bilal

Des oeuvres de Jean-Jacques Sempé sont également à vendre, tout comme une illustration du Belge Morris. Sur le dessin, on voit le célèbre Lucky Luke et son fidèle compagnon Jolly Jumper. Il est estimé lui entre 5.000 et 7.000 euros.

Illustration de Morris représentant Lucky Luke et Jolly Jumper. - Artcurial

Parmi les auteurs contemporains, on trouve également une illustration d'Anky Bilal, extraite de l'ouvrage "Ulysse in Love". Ou encore une aquarelle de Zep datée juin 2008, montrant Titeuf courant après le bus scolaire sous le regard amusé de ses copains, et estimée entre 12.000 et 15.000 euros.

Illustration de Zep intitulée "Titeuf et les joies de l'École". - Artcurial

La vente a lieu ce samedi à partir de 14h30 au 7 Rond-Point des Champs-Élysées à Paris.