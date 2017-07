Des détenus du Pontet jouent Hamlet au festival d'Avignon

Dix détenus du centre pénitentiaire d'Avignon interprètent Hamlet au festival d'Avignon L'atelier théâtre animé par Olivier Py a métamorphosé la détention de ces hommes. C'est la première fois que le festival d'Avignon met en scène des détenus.

Pour la première fois au festival d'Avignon, dix détenus du centre pénitentiaire du Pontet interprètent Hamlet de Shakespeare à la maison Jean Vilar. Le public a été tiré au sort car il n'y a que quatre-vingt places. Ces détenus ont découvert l'atelier -théâtre animé depuis trois ans par Olivier Py à la prison du Pontet. Deux fois par semaine, le directeur du festival propose à ces détenus de découvrir et de jouer les grands textes.

"Jouer dans le le In nous ramène à l'humanité et nous fait oublier la détention" jean Michel, détenu interprète d'Hamlet

Dix hommes en costumes cravate évoluent dans un décor dépouillé: six chaises et le fameux crâne. Hamlett questionne la justice des homes; Jean Michel interprète Hamlet, les bras tatoués. Ce détenu a découvert que le "le théâtre nous ramène à l'humanité. Pouvoir faire le In nous fait oublier que nous sommes des personnes détenus"

"C'est le rôle du festival de questionner la société" Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon

Une représentation d'Antigone de Sophocle dans le gymnase de la prison a révélé le théâtre à quatre vingt détenus -spectateurs début juillet au Pontet.

Hamlet d'aprés William Shakespeare. Maison Jean Vilar. 21 juillet à 15h. 22 juillet à 15h et 18h.