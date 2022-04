Des dinosaures(-robots) investissent une galerie commerçante du Havre

Six dinosaures-robots ont investi la galerie commerçante du centre commercial Auchan "Le Grand Cap" au Havre depuis le 11 avril jusqu'au samedi 23 avril 2022 inclus. Entre répulsion et attraction, les enfants (et leurs parents) ne restent pas insensibles.

Un petit air de "Jurassic Park" au centre commercial Auchan "Le Grand Cap", l'un des plus gros centres commerciaux du Havre situé sur les hauts de la ville. Une exposition gratuite de dinosaures y a été installée le 11 avril 2022. Parmi les stars exposées : un Tyrannosaurus Rex, un Dilophosaurus, un Stegosaurus, un Oviraptor, un Pteranodon et un Raptorex.

Voilà le Stegosaurus © Radio France - Olivia Cohen

En tout, six dinosaures ont été disposés dans la galerie marchande du centre commercial et sont visibles jusqu'au samedi 23 avril inclus. Ce sont des robots qui bougent, clignent des yeux, baillent et rugissent pour un rendu parfaitement effrayant. À côté de chaque enclos, il y a un écriteau qui détaille les principales caractéristiques de ces gros lézards disparus il y a 66 millions d'années.

Cassandra et sa maman interloquées par le Tyrannosaurus Rex © Radio France - Olivia Cohen

Le dinosaure préféré des enfants... C'est le méchant !

Quel dinosaure attire le plus les enfants ? Indice, c'est le moins sympa de tous et pas besoin de lire son nom sur la panneau parce que tout le monde le connaît. Malgré ses dents de 20 centimètres de long, comme le souligne Cassandra, 10 ans, qui lit attentivement le panneau posé dans l'enclos du Tyrannosaurus Rex, c'est bien lui qui attire le plus de bambins : "C'est un redoutable carnassier, ça veut dire qu'il mange de la viande, et s'il a une grosse queue, c'est pour équilibrer avec sa grosse tête. Et d'après ce qui est écrit sur le panneau, les gros herbivores qu'il chassait avaient peu de chances d'échapper à ses morsures." Et Cassandra de conclure : "C'est dommage qu'il ne vive plus, mais s'il vivait, il vaudrait mieux qu'il vive dans le désert, loin des êtres humains, par précaution."

Le T-Rex est le préféré des enfants, malgré ses dents de 20 centimètres

Léa (et sa petite sœur) sait parler le langage dinosaure © Radio France - Olivia Cohen

Léa, 6 ans, sait tout ce qu'il y a à savoir sur le Tyrannosaurus Rex : "Il mange de la viande mais je n'ai pas peur parce que j'en ai déjà vu et je sais comment faire avec eux." Léa accepte de nous confier son secret : "Il faut leur parler en langue dinosaure." Et la petite fille d'imiter le rugissement terrible du gros lézard. Mieux vaut ne pas croiser un T-Rex affamé parce que c'est un excellent chasseur.

Ces robos-dinos sont bien faits, analyse Aby : "C'est suffisamment bien fait et bien animé pour que ce soit crédible et que ma fille Isadora de trois ans soit tout de même impressionnée et fascinée."

Et voici le Dilophosaurus © Radio France - Olivia Cohen

Et la palme du dinosaure le plus sympa est attribuée à...

Le dinosaure le plus sympa, c'est le Stegosaurus. Avec son long cou, cet herbivore semble plus attiré par les feuilles d'arbre que par la chair humaine. Enora, 4 ans, l'imite à la perfection, son cri ressemble à une sonnerie d'alarme. Iris, trois ans, trouve qu'il a l'air gentil "parce qu'il ne fait pas de bêtises". Et sa maman fait remarquer à la journaliste distraite que nous sommes que le dinosaure "s'anime quand on passe devant".

Les dinosaures ont du succès, trop peut-être car selon certains parents, leurs enfants réclament tous les jours de retourner voir les dinosaures. C'est ce que nous confient Marie-Pierre Haest, assistante de direction, et Arnaud Bartel, directeur du centre commercial "Le Grand Cap", tous les deux à l'origine du projet : "On voulait simplement faire quelque chose de ludique et de pédagogique, qui soit accessible pendant les vacances au plus grand nombre. La gratuité était indispensable."

Les dinosaures vus par les enfants de 4 à 10 ans (et leurs parents)