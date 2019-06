Des fans accueillent les joueurs de l'équipe de France de Football au Radisson Blue à Nantes

Nantes, France

"Paul, Paul, Paul, s'il te plait, Paul! Kylian, viens s'il te plaît!" Les demandes ont fusé ce samedi 1er juin devant l’hôtel du Radisson Blue à Nantes. Ils étaient plusieurs dizaines, venus avec leurs maillots, leurs drapeaux, des ballons aussi, à faire dédicacer.

Ouais, j'ai vu Griezmann à moins d'un mètre."

Et il n'y avait pas que des enfants! Pierre, par exemple, presque ému après ces quelques minutes intenses : "Ouais j'ai vu Griezmann à moins d'un mètre. Il n'en revient pas. On a vraiment des vedettes face à nous. Ils ont été très sympa, ils ont fait des selfies, il y avait un bon climat, une bonne ambiance."

Devant lui, Emile, 10 ans a eu ce qu'il voulait, son Graal : des dédicaces de Griezmann et Mbappé. "Je suis trop content!" s'exclame le jeune garçon. Il n'a pas encore atterrit. "Il y a eu Pogba, Matuidi, Griezmann, après il y a eu Kylian Mbappé."

C'est encore mieux qu'à la télé. On les voit en vrai, ils font des coucous" Emile, 10 ans

Camille et Emile ont pris une photo avec leur idole - Carole Landais

Son cousin, Félix, a aussi des étoiles dans les yeux. "C'est trop bien de les voir en vrai. On réalise pas trop qu'ils sont champions du monde quand on les voit comme ça."

Et certains arrivent de loin. Alizée habite à Troyes, elle est là pour le match... Et elle ne le regrette pas : "Personnellement j'avais jamais vu Kylian d'aussi près. C'est mon anniversaire et il m'a souhaité un bon anniversaire, c'est le meilleur cadeau qu'il pouvait me faire. Il m'a signé mon maillot. donc vraiment c'est parfait!"

Paul je l'avais jamais vu de près mais j'adore son style, il est super" Alizée