Des dizaines de tombes romaines de bébés découvertes à Nîmes

Nîmes, France

C'est leur sixième mais aussi leur dernière campagne de fouilles au pied du rempart romain de Nîmes, et cette fois les chercheurs se sont concentrés près de la tour inférieure, sur la route de Sauve. L'équipe de l'INRAP, l'institut national de recherches archéologiques préventives, a continué la fouille de la zone funéraire et ainsi mis au jour de nombreuses tombes d'enfants, de très jeunes enfants, d'enfants morts-nés et même de foetus. Une découverte qui va à rebours de ce que l'on savait sur la mort des enfants dans le monde romain.

Les ossements des enfants ont été découverts dans des coffrages en pierre et même dans des amphores.

"À une époque où la mortalité infantile était très élevée, on a pu observer que les parents accordaient un grand soin aux tombes de leurs enfants même si l'enfant n'avait aucun statut juridique, aucune existence avant l'âge de trois ans dans la société romaine", Richard Pellé, le responsable de la campagne de fouilles