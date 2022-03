Charente-Maritime : des duos d'enfants recherchés pour le casting 2022 de l'émission Fort Boyard

La production de l'émission de divertissement diffusée sur France 2 recherche plusieurs duos d’enfants, âgés entre 8 et 14 ans. Parmi les qualités requises, avoir de l'humour et un bon sens de la répartie.

Vos enfants rêvent de participer à Fort Boyard ? Et tenter l’épreuve de la cuisine de Willy Rovelli ? Auront-ils l’audace ? "Vous avez envie de faire une farce à vos enfants et les envoyer manger des araignées et aussi des serpents au milieu de la mer ? C’est possible !". Voici le teasing de la production de l'émission pour inciter les parents à inscrire à la très populaire émission estivale sur France 2.

Après une première expérience en 2020, la production vous propose de candidater à Fort Boyard pour le deuxième volet de deux des épreuves du concours.

Le casting 2022 de l’émission Fort Boyard spéciale enfants est ouvert. La production recherche plusieurs duos d’enfants très motivés, avec de la répartie, de l’humour et de la spontanéité.

Pour savoir comment candidater, il faut envoyer un mail avec les coordonnées de chaque enfant du binôme (nom, prénom, date de naissance) et des représentants légaux (mail, téléphone). A vos candidatures !

Seuls les responsables légaux peuvent postuler pour leurs enfants.