Des élèves de Wattrelos créent une chanson contre les cancers des enfants et remportent un concours

Ce 4 février, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Les élèves d'une classe de CM2 de l'école Jean-Jaurès de Wattrelos, dans la métropole lilloise, ont une jolie manière de lutter contre les cancers qui touchent les enfants. Ils ont participé au concours "2500 voix" : des écoles, des collèges, des lycées de toute la France ont inventé et interprété une chanson sur ce thème. Les Nordistes ont remporté le concours haut-la-main, loin devant tous les autres participants.

La chanson s'appelle "Main dans la Main". Les enfants l'ont écrite eux-mêmes, à partir de mots imposés par les organisateurs du concours. Louise, l'intervenante musique de la classe y a mis sa patte, pour adapter la mélodie.

En souvenir de Wonder Augustine

La problématique des cancers des enfants a tout de suite beaucoup touché les élèves. Car à Wattrelos, on se souvient de Wonder Augustine, cette enfant de 4 ans morte fin 2018, après un combat acharné contre la maladie. L'enseignante Annie Belean les a accompagnés dans ce beau projet : "ils ont tout de suite réagi, ils ont fait le lien. On savait pourquoi on y allait. Ils y ont mis tout leur cœur et toute leur énergie".

Il faut se battre

Naïm, Amélya, Nathan, Maële, Lisy, Léona, Léo, Lévine, et tous leurs camarades en parlent d'ailleurs encore avec émotion aujourd'hui : "on chante cette chanson pour ces enfants. C'est émouvant parce qu'on sait que ça peut aussi nous arriver. Il faut jamais laisser tomber, quand on a une maladie, il faut se battre, on peut survivre".

La victoire avec plus de 7000 votes

Pendant les vacances de Noël, les internautes étaient invités à voter pour les différentes vidéos proposées. Celle de Wattrelos s'est vite fait remarquer, notamment parce que les enfants utilisent la langue des signes dans le refrain. Et les compteurs se sont envolés : 7651 votes très exactement. "On est des stars maintenant", sourient les enfants, "on ne pensait pas en arriver là. Pour tous les parents dont les enfants ont un cancer, ça va les toucher".

Paris au mois de mai

La classe est conviée à Paris, pour enregistrer la chanson avec des musiciens professionnels. Si la situation sanitaire le permet, la journée à Paris, ce sera au mois de mai.

ECOUTEZ : reportage dans la classe de CM2 d'Annie Belaen, à Wattrelos Copier