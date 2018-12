VIDEO - Des élèves du lycée Saint-Rémi de Roubaix redonnent vie à un orgue du 19e siècle

Roubaix, France

C'est un orgue, qui date de la deuxième moitié du 19e siècle et qui était tombé dans l'oubli. Il est pourtant bien là, ce vieux Merklin, depuis 1870, il domine la chapelle de cette institution catholique. Chapelle qui sert aujourd'hui de salle d'examen et où les élèves viennent plancher sur leurs interrogations écrites et autres devoirs surveillés.

Mais depuis les années 80, plus personne n'avait touché à l'instrument, au fur et à mesure la mezzanine où il se situe avait été transformée en débarras, des monceaux de vieilles chaises avaient été stockés là, rendant l'orgue inaccessible.

Un élève à l'origine de la redécouverte

Jusqu'à ce qu'en mars 2015, Valentin Torrens, élève de terminale, qui joue du piano et de l'orgue, ait envie de le réveiller. Il monte, déblaie le terrain, et s'installe au clavier. Miracle, le vieil orgue répond, d'abord timidement, puis plus franchement, et petit à petit il se débarrasse de la poussière qui encombrait ses tuyaux. "C'était quasiment de l'archéologie", se souvient Valentin, "c'était troublant, j'étais en plein émerveillement ! Qui peut se vanter, aujourd'hui, d'avoir la chance de redécouvrir des trésors dans son établissement scolaire ?"

Relève assurée

Valentin Torrens ayant quitté le lycée, la relève est heureusement assurée. Un élève actuel, Aghiles Doumane, en terminale, joue également de l'orgue, il est élève au conservatoire de Roubaix. Et il monte régulièrement s'installer devant le clavier et les registres du vieil instrument. "Il a une puissance, malgré son âge", remarque-t-il, "il a encore des choses à dire. Le fait qu'il ait été passé sous silence pendant près de trente ans, ça laisse un sentiment de renaissance. C'est exceptionnel".

Mécénat

L'orgue sonne donc régulièrement dans la chapelle du lycée, lors de cérémonies, de portes ouvertes... Vendredi 21 décembre, il y aura même un concert de Noël. Bien sûr, l'instrument aurait besoin d'une bonne restauration, mais cela coûte très cher. Les élèves sont en train de monter un projet de mécénat.

