Des éleveurs de Martizay présentent leurs fromages dans Top Chef

Wilfried et Vanessa producteurs de Pouligny-Saint-Pierre et de Sainte-Maure-de-Touraine

Martizay, France

Au milieu des chèvres alpines, dans l'odeur du foin, nous sommes bien loin des spots des studios de Top chef à Paris : "Je disais à Vanessa en rentrant que je préférais vraiment passer deux jours sur le tracteur à faire du foin qu'une journée de tournage ! C'est crevant et stressant ! On refait plusieurs fois les prises, on répète la même chose..." rigole Wilfried, propriétaire de la Ferme de Bray à Martizay.

Le couple a été choisi presque par hasard par la production : "En fait, c'est la production qui voulait faire une épreuve autour du Sainte-Maure-de-Touraine et qui a contacté le syndicat des producteurs qui nous a contacté... Comme on a été les seuls à donner suite, ils nous ont choisi!" raconte Vanessa.

Le couple en est donc quitte pour un aller retour à Paris avec dans sa valise des Sainte-Maure-de-Touraine peu affinés qui ont été soumis aux candidats. "Ils devaient cuisiner nos fromages. En même temps, on devait présenter nos produits. J'en ai profité pour parler du Pouligny-Saint-Pierre, la plus petite AOP de France. Nous avons aussi cette AOP sur notre ferme...Les candidats connaissaient, ils s'étaient beaucoup renseigné. Mais ils avaient des questions, et c'était intéressant de les voir faire et d'échanger avec les chefs..."

Quant à savoir ce qui a été cuisiné avec les fromages de chèvre venus de Martizay : "C'était innovant et original. Et c'était très bon... Mais je ne peux pas en dire plus ! " annonce d'office Wilfried.

L'émission sera diffusée en deuxième partie de soirée, juste après Top Chef : "C'est un nouveau module : des anciens candidats de l'émission s'affrontent autour de produits" explique Wilfried. L'émission dans laquelle les fromages de Wilfried et Vanessa seront cuisinés devrait être diffusée courant mars.