Le théâtre de Saint-Lô a programmé ce mardi 10 avril 2018 un opéra, "L'enfant et les sortilèges". Sur la scène, des artistes professionnels côtoieront des amateurs, 27 enfants de l'école de musique de Saint-Lô et de l'association le Creuset de la danse.

Saint-Lô, France

C'est un spectacle singulier que propose le théâtre de Saint-Lô ce mardi 10 avril 2018. Quinze choristes de l'école de musique de Saint-Lô et 12 danseurs de l'association Le Creuset de la danse vont y participer. Un joli défi pour ces enfants qui ont entre 6 et 12 ans.

A leurs côtés, 14 artistes professionnels, des chanteurs lyriques, des circassiens et des musiciens. Ils vont jouer ensemble L'enfant et les sortilèges, une conte féerique de Maurice Ravel et de Colette, qui a un siècle.

Ce spectacle, créé par la compagnie "Jeune opéra de France", est très particulier puisqu'il nécessite, à chaque fois, la participation d'enfants de la ville où il se produit. "Nous créons un lien entre eux et les professionnels. Ils peuvent leur poser des questions, ils découvrent l'envers du décor, les costumes. Mais nous sommes aussi très exigeants avec eux, on les considère comme des petits professionnels. Sans eux, pas d'histoire et donc pas de spectacle", raconte Bénédicte Budan, qui assure la mise en scène.

Ces petits Saint-Lois répètent depuis près de six mois. Ils vont se produire au théâtre de Saint-Lô, lors de deux représentations mardi 10 avril qui affichent toutes deux complet, à 14h30 pour les scolaires et à 20h30 pour le grand public.