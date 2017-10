Des enfants des quartiers de Limoges préparent un spectacle à l'opéra

60 enfants Limougeauds se lancent dans une grande aventure musicale au sein de l'Opéra de Limoges. Ils vont monter une oeuvre spécialement écrite pour eux et se produiront sur scène dans un peu plus d'un an.

L'opéra de Limoges s'ouvre aux jeunes, avec l'opération Opéra Kids destinée à 60 enfants de la ville âgés de 8 à 12 ans. Sous les ordres d'une chanteuse et coach vocale de l'Opéra, ils vont découvrir et interpréter une oeuvre spécialement écrite pour eux. Certains ont déjà monté "De cendres et d'or", un opéra librement inspiré de Cendrillon mais des castings sont aussi organisés dans trois quartiers sensibles de Limoges pour compléter le chœur. Il manque 40 jeunes chanteurs et les débutants sont les bienvenus.

Thomas Larabi a rencontré les petits chanteurs qui se lancent dans l'aventure Copier

Les castings auront lieu mercredi 25 octobre à 14h, à la BFM de Beaubreuil ; jeudi 26 octobre à 14h30, à la maison de quartier du Val de l'Aurence et vendredi 27 octobre à 10h, à la maison de quartier du Vigenal.