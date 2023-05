Des enfants donnent de la voix au théâtre Edwige Feuillère à Vesoul

C'est l'aboutissement d'un long travail. Depuis octobre dernier, une centaine d'enfants du département de la Haute-Saône s'entraînent à chanter, danser et se mettre en scène sur un spectacle intitulé"Oyé", mis sur pied en partie par Jim Papoulis, un compositeur américain. Les représentations sont prévues ce mardi 9 et mercredi 10 mai au théâtre Edwige Feuillère à Vesoul.

Un théâtre ouvert pour tous

Les répétitions ont commencé en octobre dernier. "Au début, on se trompait tout le temps dans les paroles de la chanson la plus simple. Maintenant c'est bon. Je trouve que dans un chœur à plusieurs c'est magnifique. Déjà l'harmonie et puis on a plusieurs voix, je trouve ça beau", commente Nathan, 10 ans.

" On est fier, c'est un moment magique ", commente les deux chefs de chœur, Guillemette Dabocal et Sammy El Ghadab. Les répétitions touchent à leur fin avant le grand show final. " Ce sont des enfants qui ne savaient ni chanter, ni danser. Et les voir apprendre tout par cœur, faire ce spectacle d'une heure sur scène, c'est assez magique ", sourit Sammy. " Je suis tellement fière de les voir comme cela, c'est très émouvant ", poursuit Guillemette.

Une vingtaine d'adolescents sont également présents sur scène. "Je suis content parce que le théâtre, tout le monde en bénéficie. La vie d'un théâtre ça doit faire partie de la vie d'un département, d'une ville, on doit pouvoir ouvrir la porte. Là je vois les enfants, ils sont une centaine, partout et ils sont chez eux et c'est ça que je défends", conclut Charlotte Nessy, la directrice du théâtre.