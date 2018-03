Strasbourg, France

Utiliser son environnement pour survivre. Faire du feu. Se construire un abri. Autant de facultés que nous avons oubliées avec nos modes de vie. Toute la semaine, le Vaisseau propose des stages pour réapprendre les fondamentaux.

Pour se débrouiller sans allumette !

Parmi les incontournables du stage il y a bien sûr l'apprentissage du feu. "Comme ça on peut se débrouiller sans allumettes," s'exclame Anna. "Ça sent le brûlé," renchérit Théo qui fait plus de fumée que de flammes.

Redécouvrir des choses simples

Mais soudain, le feu s'allume. Et les enfants ont des étoiles dans les yeux. "Ils sont très enthousiastes à l'idée de faire du feu où des cabanes," confie Jean-Noël Oger, animateur du stage. "Malgré les smartphones et les tablettes, ils ont encore du gout pour les choses simples." Pour ce secouriste en montagne, l'essentiel est bien là.

Je pourrai faire le feu tout seul quand je serai au camping.

Au moment du goûter, c'est distribution d'insectes pour tout le monde. Ça donne envie de vomir à certains, d'autres se régalent. Il parait que ça ressemble à des chips. Nathan n'a pas vraiment aimé les petites bêtes mais au moins il a appris plein de choses pratiques pendant le stage. "Au moins quand je serai au camping je pourrai me débrouiller tout seul pour faire du feu," se réjouit l'aventurier en herbe.

Jean-Noël Oger propose ces initiations toutes l'année. Au Vaisseau, cela coûte une quinzaine d'euros par enfant. Mais le reste du temps il faut compter entre 45 et 100 euros par jour et par personne.