Des enfants recherchés pour le tournage d'un film en Dordogne

La société de production Kazak productions recherche des enfants de 10 à 12 ans pour jouer dans un film tourné en Dordogne au mois de septembre.

La société Kazak Productions cherche à recruter des enfants de 10 à 12 ans pour le tournage de la première scène du film baptisé provisoirement "Les fauves". Les caméras du réalisateur Vincent Mariette se poseront début septembre du côté de Trémolat mais la production cherche des mineurs pour interpréter une scène à l'aquarium du Bugue. Les enfants doivent être à l'aise devant la caméra. Une expérience artistique ou théâtre est souhaitée mais elle n'est pas obligatoire. Le tournage pourrait durer de un à deux jours.

Contacter la production avant le 7 août

Si vous êtes intéressés, manifestez-vous très vite. Il faut contacter la directrice de casting, Adèle Bruchert impérativement avant le lundi 7 août au 06.81.02.37.52 ou par mail adele.casting.bordeaux@gmail.com. Envoyez deux photos, une en pied et un portrait de l'enfant concerné. Indiquez sa date de naissance, votre adresse complète, un numéro de téléphone et une adresse mail. La rémunération variera en fonction de l'importance du rôle et du temps de tournage. En début de semaine, la même société a lancé un appel pour trouver des camping-cars et des caravanes.