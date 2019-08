Des enquêtes dégustations dans les châteaux du bordelais

Bordeaux, France

C'est une activité qui cartonne cet été en Gironde: les enquêtes et les escape games en extérieur! Plusieurs sociétés en proposent dans les rues de Bordeaux pour découvrir les monuments et le patrimoine historique. La société Bordeaux Visite (spécialisée dans les expériences touristiques en milieu urbain) a elle lancé un tout nouveau concept cet été: les enquêtes-dégustations dans des châteaux viticoles du département. Et le concept séduit visiblement les touristes de passage et les locaux.

Une heure pour résoudre une enquête

Le principe est simple : vous avez un meurtre à résoudre, avec à votre disposition plusieurs pièces à convictions et des suspects joués par des comédiens, que vous pouvez interroger à votre gré le temps de votre enquête. Celle ci ne devra pas dépasser une heure (chrono en main). A l'issue, tous les participants se retrouvent pour un grand débriefing, chacun propose ses hypothèses, et le mystère est finalement levé par les organisateurs. Le tout en dégustant et en découvrant le vin du château qui prête son cadre à l'enquête.

"Cela permet de faire rentrer dans des châteaux du bordelais des visiteurs qui pensaient que ce n'était pas pour eux" - Carole Gabel, la gérante de Bordeaux Visite

Se renouveler tous les étés

C'est la jeune société Bordeaux Visite qui a eu cette été l'idée de ces enquêtes dégustations. "On essaie de trouver tous les étés de nouvelles idées," explique Carol Gabel, "et le carton des escapes games nous a donné cette idée, de mélanger à la fois le jeu et les dégustations!". Une idée qui séduit aussi bien les touristes en demande d'expérience et de divertissement, que les girondins qui pour beaucoup n'ont jamais osé rentrer dans un château pour une séance de dégustation.

Après des enquêtes réussies à Pessac au Château Pape Clément, ou encore au Château de Portets dans l'Entre Deux Mers, la dernière enquête de l'été a lieu ce mercredi soir au Chateau d'Agassac dans le Médoc.

