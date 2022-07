A des fins de tournage d'une série pour France Télévisions, une équipe de production se lance à la recherche de plusieurs décors. Elle souhaite dénicher 4 maisons dans les secteurs de Nancy et de Metz d'ici la fin de l'année.

Des équipes de France Télévisions cherchent des maisons à Nancy et à Metz pour tourner une série

La série sera tournée entre fin octobre et mi-décembre 2022.

Vous avez toujours su que votre maison était digne d'un film ? C'est le moment de distinguer votre logement avec un appel lancé par des équipes de France Télévisions. Elles se lancent à la recherche de maisons dans les régions de Nancy et de Metz pour pouvoir tourner une série d'ici la fin de l'année. Si votre candidature est retenue, les caméras et les comédiens investiront votre logis entre fin octobre et mi-décembre 2022.

A proximité de Nancy et de Metz

L'agence culturelle du Grand Est précise que les maisons doivent se trouver soit dans un rayon de 40 kilomètres autour de Nancy soit dans un rayon de 40 kilomètres autour de Metz. La production s'engage à rémunérer les propriétaires et à restituer les lieux tels qu'ils étaient au départ.

Quatre types de maisons sont prospectés au total et les conditions sont sélectives.

Maison individuelle (pas mitoyenne)

Les équipes de tournage souhaitent notamment une maison dans un quartier pavillonnaire, avec un étage et un jardin, un grand salon (au moins 40m²), une grande cuisine au rez-de-chaussée et au moins 2 grandes chambres à l'étage. Le quartier et la maison devront être crédibles pour la fin des années 80.

Il est précisé que l'équipe décoration sera dans tous les cas amenée à remeubler et redécorer certaines pièces. La maison peut être occupée (occupants relogés au frais de la production le temps du tournage) ou vide (en vente ou en location).

Occupation prévue : environ 3 semaines.

Maison bourgeoise dans un quartier résidentiel

Avec une entrée, un grand salon et une cuisine au rez-de-chaussée. Il faut également un grand jardin à l'arrière avec une vue sur un cours d'eau. Plusieurs séquences seront tournées à l'extérieur, en face de la maison. Une rue calme et crédible replongeant dans l'époque de 1996 est donc recherchée. Les équipes occuperont votre bien pendant 4 jours.

Maison contemporaine

Pour un ou deux jours de tournage, la production cherche un bien à l'aspect très sécurisé depuis l'extérieur (par exemple haut muret + grilles). Le tout avec un gros portail extérieur automatique donnant sur la rue et une grosse porte d'entrée sécurisée. Le tournage sera effectué uniquement dans l'entrée de la maison.

Maison isolée

Et enfin, là aussi pour un ou deux jours de tournage, la production recherche une ambiance "perdue dans la campagne".

Si vous pensez pouvoir prétendre à intégrer ce tournage, vous êtes invités à contacter Nicolas Jacob, responsable des repérages, en y joignant des photos ainsi que vos coordonnées. Son adresse mail : nico.jacob@outlook.com