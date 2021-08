VIDEO : Des escape-games et des visites théatralisées à l'abbaye de St Savin cet été

Ca reste le seul édifice de l'ex-Poitou-Charentes à être classé au patrimoine mondial de l'Unesco, on part à l'abbaye de St Savin ce mercredi. Saint-Savin où l'audacieuse abbaye propose chaque semaine des escape-games et des visites théatralisées pour attirer de nouveaux publics cet été.

Saint-Savin dans la Vienne. A l'entrée de l'abbaye, un grand panneau rouge invite le visiteur à "pénétrer dans le Moyen-âge". Et c'est signé "l'audacieuse. L'abbaye de Saint-Savin a fait de l'audace son mot d'ordre. Et elle le prouve encore cet été en proposant toutes les semaines des visites originales et modernes.

Des escape-games et des visites burlesques

C'est le cas ce mercredi soir à 22 heures avec l'escape-game du mercredi : le visiteur enfermé dans l'église abbatiale et dans l'ancien bâtiment conventuel mais il y a aussi les visites théâtralisées des mardis et jeudis. Des visites destructurées, burlesques et déjantées avec des personnages hauts-en-couleurs, chargés de faire découvrir l'histoire des lieux autrement aux visiteurs. Bien sûr, il s'agit de séduire de nouveaux publics, plus jeunes sans doute. Les visites se font via des tablettes numériques. Dans tous les cas, le patrimoine et l'histoire de l'abbaye de Saint-Savin restent au coeur de la découverte.

La plus grande fresque peinte d'Europe à l'époque romane

Car le site mérite le détour : l'église abbatiale de Saint-Savin, c'est la plus grande fresque peinte à l'époque romane. On est au 11e-12e siècle et les peintures aux couleurs encore étonnantes se trouvent sur la voûte de l'édifice à dix-sept mètres de haut.

A l'intérieur, on découvre aussi les colonnes restaurées sous l'égide de Prosper Mérimée il y a environ 150 ans : "On dirait du marbre", s'exclame un visiteur. C'est précisément l'effet que l'écrivain, historien et archéologue, tombé sous le charme de la bâtisse, a voulu rendre à l'époque. Aujourd'hui, l'abbaye de Saint-Savin est le seul monument de l'ex-Poitou-Charentes classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Le deuxième de Nouvelle-Aquitaine avec le phare de Cordouan classé en 2020.

Pass sanitaire nécessaire désormais à l'entrée

Cependant et malgré tous ses efforts et son audace, l'abbaye de Saint-Savin comme d'autres sites touristiques en France souffrent de la pandémie de Covid-19 cette année avec 50% de fréquentation en moins pour l'instant par rapport à l'été 2019. Comme la plupart des lieux culturels, le site est dans l'obligation depuis le 21 juillet dernier de demander un pass sanitaire à l'entrée à ses visiteurs. L'église abbatiale se visite librement, mais les visites guidées, que ce soit par des conférenciers ou via des tablettes numériques, sont payantes. ces dernières donnent accès à la tribune, la plus belle vue sur la nef à 17 mètres de haut, et au reste de l'abbaye : les anciennes cellules des moines par exemple avec les reproductions des peintures de la voûte, une manière de les admirer de plus près.