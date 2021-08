Des étoiles dans les yeux pendant une semaine au Festival d'Astronomie de Fleurance

Le Festival d'Astronomie de Fleurance ouvre ses portes ce soir pour la 30ᵉ édition. Le festival gersois revient après une année d'arrêt à cause du Covid-19. Bénévoles et salariés sont prêts à accueillir le public du 6 au 13 août dans une ambiance scientifique et astronomique pour petits et grands.

Il est de retour pour le plus grand bonheur des curieux et des passionnés de météorites, d'étoiles et d'astronomie en tout genre. Le Festival International d'Astronomie de Fleurance fête cette année sa 30e édition du 6 août au 13 août. Une semaine complètement dédiée à ce qui se passe au-dessus de nous vous attend si vous vous déplacez dans le Gers.

Les organisateurs attendent du monde pour le retour des festivités. En 2019, plus de 20.000 personnes avaient poussé les portes du festival.

Un festival ouvert à tous

Derrière les 120 personnes qui œuvrent pour que le festival se déroule parfaitement, il y a Bruno Monflier. Le Président-Fondateur est fier de voir sa passion durée dans le temps et pour preuve, le rendez-vous annuel des touristes et des fleurantins ne désemplit pas : "C'est une fierté de voir ou revoir nos festivaliers chaque année. Notre force, c'est d'être tout public. Les passionnés, les curieux, les néophytes, tous y trouvent leur compte" explique Bruno Monflier.

Nuits des étoiles, Marathon des Transitions, Marathon des Sciences, conférences ou encore projections cinématographiques, il y en aura pour tous les goûts.

Une ambiance familiale

Alsace, Val d'Oise, Vaucluse... Les touristes viennent parfois d'assez loin pendant une semaine pour profiter pleinement du festival comme Henry et Pascale. Ils viennent depuis 16 ans dans le Gers : "On retrouve nos amis, on en apprend chaque année. Les organisateurs font vraiment un bon travail de renouvellement. C'est la fête de l'astronomie et on ne la manque pour rien au monde" clame ce couple alsacien.

Bénévoles et salariés posent devant le Centre Pédagogique du Développement Durable de Fleurance. © Radio France - Louis Fontaine

Côté bénévoles, ils sont une quinzaine cette année. Rémi, un des plus anciens à commencer en tant que festivaliers. Aujourd'hui, il est fier de rejoindre chaque année sa deuxième famille pendant une semaine : "Je retrouve mes habitudes, mon job, ma place. C'est du bon stress, on a une belle équipe de passionnés. Il faut venir pour ressentir cette bienveillance, cette soif d'apprendre et ce côté magique que nous apporte l'astronomie" sourit le bénévole.

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le festival. Toute la programmation et la billetterie sont à consulter sur le site officiel du Festival d'Astronomie de Fleurance.