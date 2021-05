Des études lancées pour la future Cité du Rugby à Toulouse

La Région Occitanie, le Département de Haute-Garonne et Toulouse Métropole sont en train de financer les premières études de la future Cité du Rugby à Toulouse. Une version éphémère devrait exister lors du Mondial 2023 avant l'inauguration du véritable site espérée en 2026.

Elle doit voir le jour en 2026. La future Cité du Rugby sera à Toulouse ce que la Cité du Vin est devenue à Bordeaux, le symbole d'un patrimoine qui fait la fierté du territoire.

Ce 27 mai, le Conseil départemental de Haute-Garonne a voté une participation de 292.000 euros aux premières études de la future Cité des Rugbys à Toulouse. D’une durée prévisionnelle de trois ans, elles seront financées à part égale avec la Région Occitanie et Toulouse Métropole. Il s'agira d'études urbaines et des études de préfiguration de la Cité du Rugby et d'une Cité éphémère car les collectivités souhaitent qu'elle existe déjà lors de la Coupe du Monde 2023.

Installée à proximité du stade Ernest-Wallon, cette Cité sera un lieu emblématique dédié́ aux cultures rugbystiques, avec un rayonnement du territoire au niveau national et international espèrent les collectivités, ainsi qu’au développement d’un tourisme de loisirs autour du rugby. La présidente de la région Occitanie a évoqué l'idée d'un concours d'architectes, avec un bâtiment en forme de ballon de rugby.

Toulouse accueille dans un peu plus de deux ans cinq rencontres de la prochaine Coupe du Monde de rugby, dont une avec les All Blacks, du 10 septembre au 8 octobre 2023.