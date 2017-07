Des étudiants du monde entier réhabilitent la vieille ville de Viviers

Des étudiants apprennent à taille la pierre à Viviers. Ils refont une partie de la maison des chevaliers.

Audey de Nantes, Ita de Barcelone, Alex de Bourgogne et Gabriel de région parisienne ont tous décidé de donner un peu de leur temps au patrimoine. pendant quinze jours, avec l'association jeunesse et Reconstruction, ils se sont installés à Viviers pour aider à la réhabilitation de la maison des chevaliers dans la vieille ville.

La taille de la pierre

L'objectif cette année, c'est de refaire un arc gothique sous un portail. L'arc a été partiellement détruit. Il ne reste plus que les jambages. Il faut refaire l'arc lui-même et docn tailler la pierre. C'est ce qu'ils font avec un professionnel: Ludovic Morand est tailleur de pierre à Cruas et il encadre ce stage.IIl sont élu domicile au sein de la chapelle Notre-Dame-du-Rhône, une chapelle du XVIIIème siècle très endommagée.

De la taille de la pierre à la réhabilitation de l'arc gothique

L'arc gothique à réhabiliter. Sur le bas de la photo, on voit les jambages de l'arc. © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

La maison des chevaliers, une superbe bâtisse quasiment à l'abandon

La maison des chevaliers à Viviers est à l'image de la vieille ville: très dégradée. Rien n'a été fait pour mettre en valeur ce qui constitue à l'évidence la plus belle ville d'Ardèche. Ici et là quelques touristes américains qui débarquent des croisières fluviales et qui passent rapidement. Rien ne les retient. Au milieu de cette vielle ville, une association: le centre international construction et patrimoine. Yves Esquieu tente de sauvegarder ce qui est possible mais le travail est gigantesque. De la maison des chevaliers seule la façade a été refaite. A l'intérieur des fresques du XVIème siècle se dégradent année après année, des blocs de béton ont été coulés par les services techniques de la ville pour faire passer un chéneau.

Les fresques du XVIème siècle de l'escalier sont très dégradées © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un magnifique escalier du XVIème siècle est très abimé.

L'escalier monumental Renaissance de la maison des chevaliers, Viviers © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Le travail des étudiants: une goutte d'eau

Les étudiants durant ces quinze jours ont apporté leur pierre à l'édifice. Mais il ne s'agit que d'un arc gothique d'un immeuble de la vielle ville. Ils ont appris à tailler la pierre le matin. L'après-midi était consacré à la visite du patrimoine ardéchois.