Des exemplaires rares de Tintin vendus aux enchères à Roubaix

Les enchères pourraient bien s'envoler ce lundi à Roubaix. L'hôtel des ventes propose cinq albums de Tintin, rares et très anciens. Certains de ses exemplaires datent des années 1930 et sont en noir et blanc.

Probablement endormis dans une armoire familiale avant d'être retrouvés par hasard, cinq albums de Tintin très anciens sont vendus aux enchères ce lundi à Roubaix avec un lot de près de 500 bandes dessinées. Signées Hergé, les aventures du reporter à la houppe et de son fidèle compagnon Milou ont toujours autant de succès et risquent d'attirer collectionneurs comme amateurs.

Deux exemplaires sont publiés aux éditions Le Petit Vingtième, le supplément du journal bruxellois pour lequel Hergé travaillait - May Associés

Parmi ces trésors, un "Tintin au Congo" datant de 1931, estimé entre 7.000 et 10.000 euros et un "Tintin en Amérique" de 1932. Tous deux sont publiés aux Editions Le Petit Vingtième, le supplément du journal du soir bruxellois pour lequel Hergé travaillait avant de signer chez Casterman. "C'est un miracle qu'ils soient arrivés jusqu'à nous", se délecte le libraire expert François Giard. "Le papier est fragile, les dessins en noir et blanc. Ces exemplaires n'étaient pas faits pour être conservés. On les lisait et on les jetait, comme le journal. Mais tout est déjà là. La ligne claire d'Hergé est bien présente. Il y a déjà toute sa modernité."

Les passionnés sont d'ailleurs nombreux à être venus découvrir ces trésors juste pour le plaisir, avant leur mise en vente. Parmi eux, Christian, qui habite la métropole lilloise : "Je n'ai pas le budget, mais c'est juste pour retrouver le goût de mon enfance. A la maison, j'ai un petit musée : ma femme m'autorise à exposer des dessins de Tintin, mais seulement sur un mur !" s'amuse le retraité qui s'offre de temps en temps des affiches et des exemplaires anciens.

Cinq exemplaires très rares seront proposés parmi un lot de plusieurs centaines de bandes-dessinées © Radio France - Sophie Morlans

Autre passionné depuis l'enfance, Pierre, venu lui aussi découvrir ces albums mythiques. "Tintin m'accompagne depuis mes 7 ans. Je ne comprends pas qu'une famille puisse se séparer de ces trésors. A leur place, je les conserverais précieusement." Selon l'expert et libraire François Giard, ces albums ne se sont d'ailleurs sûrement pas retrouvés réunis par hasard et sont plutôt le fruit d'un travail de collectionneur.

En raison des contraintes sanitaires, l'hôtel des ventes May associés ne pourra accueillir qu'une vingtaine d'enchérisseurs, mais déjà, plusieurs centaines de personnes se sont inscrites pour participer à la vente en ligne. Elle débutera à 11 heures ce lundi 8 mars.