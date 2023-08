Des facteurs d'orgues impressionnés par l'instrument de l'église d'Ammerschwihr qui date de 1912

Les facteurs d'orgues du monde entier sont en congrès en Alsace depuis le 20 aoû t. Ils sont 150, venus de 19 pays différents. Ils font étape à plusieurs endroits de la région, pour découvrir les richesses de notre patrimoine , il y a aussi des présentations d'instruments .

Des congressistes impressionnés par l'orgue de l'église d'Ammerschwihr

Ce vendredi après-midi, ils étaient à Ammerschwihr, près de Colmar, pour découvrir l'orgue de l'église. Ils ont été impressionnés. C'est un orgue qui a été reconstruit en 1912 par deux frères : Joseph et Martin Rickenbach.

Un instrument qui a impressionné ! © Radio France - Guillaume Chhum

"Le buffet ou le meuble est beaucoup plus ancien, il date de l'époque classique voire de la fin baroque. Les composants sonores et la tuyauterie, c'est plus du 19e. Le son est clair, doux. on peut faire des choses sombres, c'est une palette de couleurs très étendue. On peut jouer des morceaux empruntés au répertoire romantique ou contemporain," explique Patrick Armand, il dirige la manufacture d'orgues Muhleisen, implantée à Eschau dans le Bas-Rhin .

L'orgue d'Ammerschwihr a été restauré en 2016, il est entretenu tous les ans. Il possède 3.600 tuyaux.

L'Alsace terre d'orgues anciens

L'Alsace n'a pas été choisie au hasard pour ce congrès mondial des facteurs d'orgues , car c'est là qu'il y a une forte concentration d'instruments. Il y a 1.200 orgues anciens dans les deux départements, soit 10% du total de l'ensemble des départements français.

Il y a 3.600 tuyaux © Radio France - Guillaume Chhum

Cette sonorité a aussi impressionné David Cassan, organiste de renommée internationale. " C'est un instrument avec beaucoup de contrastes. On peut construire ainsi une polyphonie beaucoup plus riche. On a un véritable orchestre symphonique sous les doigts, "salue le musicien.

Matthew Bellochio vient du Massachusetts aux Etats-Unis, il a été impressionné. " C'est merveilleux pour nous de trouver un tel instrument. Le son est très remarquable, je l'aime," a commenté ce facteur d'orgues.