Des fans de Johnny veulent cloner leur idole mais c'est pour rire, c'est du théâtre de rue à Montjean

Et si Johnny Hallyday faisait son grand retour sur scène ? Ses millions de fans en rêvent évidemment, ça paraît quand même difficile, impossible même. Et pourtant deux de ses plus grands admirateurs y croient. C'est le postulat d'une pièce de théâtre de rue qui sera jouée ce vendredi soir à 19 heures à Montjean près de Cossé-le-Vivien. Les comédiens de la troupe Five Foot Fingers proposent leur spectacle intitulé Johnny Forever .

ⓘ Publicité

Johnny Forever - The Rock'n'Road mini tour 2020

Un ton décalé, humoristique avec de la musique évidemment. Cédric Granger est l'un des acteurs qui endosse le rôle d'un fan absolu de la star du rock, décédée en décembre 2017 : "c'est l'histoire de deux fans de Johnny qui veulent redonner à la vie à leur idole à travers le clonage grâce à une mèche de cheveux. Moi, j'aime bien Johnny, je l'écoute de temps en temps mais je ne suis pas fan au point d'avoir plein d'objets sur lui dans une pièce. Nous on parle de ces fans qui ont Johnny à 100% dans leur vie. On le fait avec humour mais sans se moquer".

loading

La troupe Five Foot Fingers précise bien qu'il ne s'agit en aucun cas d'un concert, c'est une pièce de théâtre de rue accessible à tout public.