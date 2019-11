Des féeries d'hiver tout en lumières à Valence

Valence, France

Toujours plus, mais pas plus cher. Les Féeries d'Hiver 2019 à Valence coûteront 260.000 euros. La ville en supporte la moitié, mais a trouvé plusieurs mécènes et partenaires pour réduire la facture. Quant à la grande nouveauté de cette sixième édition, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui en fait cadeau.

La fête des lumières, comme à Lyon

Déjà les vacances pour les ours, mascottes de cette édition 2019 des Féeries d'Hiver à Valence © Radio France - David Meilhac

C'était un souhait de Laurent Wauquiez, le président de région : offrir des spectacles d'illumination de grande qualité pour que Auvergne-Rhône-Alpes deviennent la région des lumières. D'autres sites sont à l'honneur : la cathédrale de Vienne en Isère, l'opéra théâtre de Clermont-Ferrand, tous réalisés par l'entreprise Les Allumeurs de Rêves en région lyonnaise. Des magiciens de la lumière qui ont fait rêver jusqu'à 500 Ardéchois tous les soirs d'été devant les illuminations sur le château d'Aubenas, et ravis de revenir sur leurs terres après être passés par la Villa Médicis à Rome, le musée de l'Ermitage à Saint-Petersbourg, la Chine ou les Emirats. Cette fois, c'est la cathédrale de Valence qui reçoit ce spectacle de 20 minutes, joué en boucle, tous les soirs. Du 29 novembre au 11 janvier, de 18h à 20h30, vous revivrez l'histoire de Valence en lumières, depuis l'époque romaine jusqu'à aujourd'hui avec des axes forts, comme la population arménienne, la gastronomie, et le studio d'animation Folimage.

Et comme l'assure le directeur de l'entreprise Gilbert Coudène :

Ce spectacle n'est jouable nulle part ailleurs. Il est fait pour s'inscrire dans l'architecture de la cathédrale de Valence"

Et encore des lumières

TILT, entreprise d'Eurre, revient avec ses luminaires géants et poétiques, pour guider les touristes vers les zones animées et commerçantes. Et le reste est là : la grande roue sur les Boulevards du 23 novembre au 5 janvier, le village de Noël et ses chalets au pied de la roue dès le 7 décembre, la grande parade des fééries avec près de 400 Valentinois volontaires, sur le thème sapins de Noël et 17e siècle, ce sera le 7 décembre, accompagné du traditionnel feu d'artifice au champ de mars à 19h30. Sans oublier la dégustation de soupe place St Jean, ce même 7 décembre, et le trail de 8 km pour les sportifs le 13 décembre.

Toutes les infos sur le site de l'office de tourisme de l'agglomération