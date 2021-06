Des féministes reprochent au maire de Toulouse d'avoir maintenu une exposition au musée de l'affiche

Depuis le mois d'avril, et jusqu'au 29 août, le Matou, le musée de l'affiche à Toulouse (quartier Saint-Cyprien) accueille le centre d'art nomade et l'exposition d'un photographe publicitaire, Guy Bourdin, renommé pour ses récits suggestifs.

Les clichés de cet artiste ne semblent pas plaire à certaines associations féministes qui ont écrit une lettre ouverte au maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc et prévoient une manifestation devant le Matou ce mercredi 30 juin, à 12h30.

"Sous couvert d’esthétisme, de qualités artistiques contestables par ailleurs, des corps de femmes (ou d’enfants parfois) découpés, comme mutilés, offerts lascivement, constituaient le thème artistique récurrent de ce publiciste. (...) On ne peut pas cautionner ce genre d’exposition, ou alors on a un double langage, et c’est fâcheux pour la crédibilité de Monsieur le Maire."