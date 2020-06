Quatre festivaliers sur dix refusent le remboursement pour soutenir les Eurockéennes de Belfort

Depuis le mois d'avril et l'annulation définitive des Eurockéennes, les festivaliers ayant acheté leurs billets sur le site du festival pouvaient réclamer un remboursement. La date limite vient d'arriver et la direction fait les comptes: bien que 60% des billets aient été rendus, presque 4 festivaliers sur 10 ont choisi de les reporter à l'édition 2021.

Ceux qui ont choisi cette option recevront de nouveaux tickets pendant l'hiver qui seront valables sans coût supplémentaire. 2000 personnes ont fait ce choix pour laisser de la trésorerie à l'association organisatrice, "Territoire de Musiques", pour qu'elle puisse faire passer le crise plus sereinement.

Des dons pour venir en aide aux "Eurocks"

Quelques dizaines de festivaliers sont même allés plus loin: ils ont fait don de leurs tickets. En clair, ils donnent gracieusement l'argent qu'ils avaient dépensé pour les tickets et en achèteront de nouveau l'année prochaine. "On a reçu de nombreux messages allant dans ce sens, explique Frédéric Adam, le responsable des partenariats du festival. Alors on a proposé cette option que l'on avait pas imaginée au départ".

En échange, "comme nous sommes une association de loi 1901 reconnue d'intérêt général", détaille Frédéric Adam, les festivaliers donateurs ont obtenu un reçu fiscal pour déduire 66% du montant de leur feuille d'impôts.

La direction planche désormais sur des cadeaux pour les remercier. Rien n'est pour l'instant bien défini mais les organisateurs évoquent un apéro avec l'équipe ou encore des passes backstage, pour accéder aux coulisses.

>>> Retrouvez toute l'actualité des Eurockéennes de Belfort dans le dossier de France Bleu Belfort Montbéliard.