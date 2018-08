Des chevaux, des scènes médiévales, de l’ail, des potiers et des livres ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 18 et dimanche 19 août 2018 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Vous ne savez pas où donner de la tête, samedi et dimanche ? Nous non plus !

Fête du cheval à Périgueux, ce week-end

« Henni soit qui mal y pense », dit-on chez nos voisins chéris de la perfide Albion… Je veux bien prendre ce dicton comme cheval de bataille… Pour sa 3ème édition à Périgueux, la Fête du cheval des cavaliers et meneurs de la vallée profite, de nouveau, du splendide écrin du stade équestre Jean-Christian Valat, près du golf de Saltgourde. Quelques nouveautés viennent enrichir l’édition de ce week-end. Le samedi matin, une randonnée vous sera proposée dans la campagne périgourdine ; pensez à en parler à votre cheval. Des animations équestres vous seront proposées toute la journée de samedi ; il paraît que, pour être en forme, les cavaliers ont mangé du cheval… Vous qui vous intéressez plus au côté gastronomique de la chose, tant qu’on en parle, ne montez pas sur vos grands chevaux puisqu’un dîner spectacle avec concours de jeunes talents suivra, avant la soirée dansante. Dimanche, retour des animations équestres dans la carrière et défilé costumé dans le quartier du Gour de l’Arche ; avouez qu’un tel défilé ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval… Dimanche après-midi, enfin, un grand spectacle équestre vous sera proposé par divers cavaliers et montures ; reconnaissez que l’organisateur n’est pas un mauvais cheval. Comme chaque année, et puisque l’on est très à cheval sur cela, l’entrée est libre, de nombreux stands seront présents et vous pourrez vous restaurer sur place, mais l’histoire ne dit pas si l’on vous proposera un steak à cheval. Vous ne saviez pas où aller ce week-end ? Allez… Misez sur le bon cheval !

Fête médiévale à Condat-sur-Vézère, ce dimanche

Le temps d'une journée, le village est fermé, entièrement décoré et animé pour proposer une immersion dans le Moyen Age : artisanat, jeux médiévaux, spectacles de fauconnerie, funambules, magiciens, démonstrations d'escrime médiévale, etc... Pour cette deuxième édition de la Fête Médiévale de Condat-sur-Vézère, vous êtes transportés au XIVème siècle sur les ailes des « Aigles de Saint Maurice de Lignon » à la recherche du Caladrius, cet oiseau légendaire qui a le pouvoir de guérir les hommes de tous leurs maux, d’autant qu’en ces temps troubles de la guerre de Cent ans, la peste noire vient nous exterminer. Pour conjurer le mauvais sort ont été conviés de nouveaux artisans, de nouveaux troubadours, un précepteur, des échoppes et des défis chevaleresques afin de vous divertir au gré des modes de vie médiévaux. Au fil du bourg, les parcours sont très diversifiés. Vous pouvez tenter de vous évader des stratagèmes tortueux de la cage du prisonnier, vous caresserez peut-être le dos de caprins malicieux, et songez à éviter les coups de becs de nos amis de la petite ferme pour être, plus loin, attiré par la douce mélopée de la harpe celtique. L'association « la Garde de la Salamandre » entend vous passer au fil de l'épée pour éprouver votre bravoure d'escrimeur éphémère, tandis que l’artilleur du roi vous dévoile de rares pièces d'artillerie datant de la guerre de Cent ans. Avant votre retour au monde contemporain, laissez-vous ensorceler par « les magiciens osent » et par les espiègleries de feu des danseuses de « L'éveil du saltimbanque ». L'octroi (autrement dit le droit d'entrée à la Fête Médiévale de Condat-sur-Vézère ce dimanche) est fixé à 5€, et est gratuit pour les moins de 12 ans.

Foire de l’ail à Saint-Martial-de-Nabirat, ce dimanche

La Foire de l’ail et des produits du terroir vous attend ce dimanche à Saint-Martial-de-Nabirat. Des stands de producteurs investissent la Place de la Vierge et proposent une gamme variée de produits. Sur la Place de l’Ancienne Poste, un vide-grenier complète ces stands. La manifestation réunit plusieurs confréries du Périgord et du Quercy, avec de nombreux représentants en costumes. En matinée, vers 11h, il vous est donné d’assister à la procession de ces confréries, à leurs présentations et à l’intronisation d’une personnalité locale. Un repas gastronomique à base de produits locaux ou de la Foire vous est proposé à la salle des fêtes (20 €/personne – Inscriptions sur place). Le menu est le suivant : tourin – melon – jambon – entrecôtes – haricots aux couennes – fromage – fraises. Dans l’après-midi, des ballades gratuites en poneys sont proposées aux enfants.

Marché de potiers à Beauronne, ce week-end

La 15ème édition du marché de potiers investit Beauronne (entre Mussidan et Ribérac), ce week-end, avec une trentaine d’artisans présents. Parmi les animations, des ateliers « terre » pour enfants et adultes, tournage de puièces grand format, décor de bols avec cuisson raku et projection en continu d’un film sur les métiers d’argiles. La maison de la poterie, elle, vous propose son exposition temporaire sur les transferts photographiques sur céramique. Le marché vous est ouvert de 10h à 19h sur les deux jours et l’entrée est libre.

Saint-Alvère à livre ouvert, ce week-end

La 13ème édition de « A livre ouvert » se déroule ce week-end à Sainte-Alvère, de 10h à 18h. Vous saurez tout du livre, de la fabrication du papier aux rayonnages des libraires, à travers des démonstrations, des ateliers, des ventes et des signatures. Une quarantaine d’exposants venus de toute la France et même de l’étranger sont présents et l’entrée est gratuite…