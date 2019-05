Des fêtes, des floralies et un festival… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des ânes, de la nature, une vallée et des fleurs ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 4 et dimanche 5 mai 2019 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Dordogne, France

Mais où allons-nous donner de la tête, ce week-end ?...

Fête de l’âne à Marsaneix, dimanche

Organisée par l’Association « Les marchés d’antan », cette 19ème édition de la fête de l’âne vous attend ce dimanche à partir de 9h. Elle accueille la 2ème manche du Challenge National d’attelages d’ânes. Parmi les animations : marché traditionnel, marché aux ânons, balades en carrioles et à dos d’ânes, présentations des attelages, concours modèles et allure, épreuves de maniabilité, chants et animations pour les enfants.

Fête de la nature à Coulaures, dimanche

Du sol à l’assiette, cette journée de dimanche, de 10h à 18h, à la fête de la nature de Coulaures, est organisée pour redécouvrir les trésors de la Nature, réfléchir sur nos habitudes qui risquent de la fragiliser, se rapprocher de cette terre qui produit les belles fleurs de nos maisons et les bons produits de nos potagers, consommer de manière responsable, et ramener au cœur de notre vie la Nature qui peut améliorer notre santé et notre bien-être. Stands, exposition, conférences, restauration et animations musicales vous y attendent.

Fête des fleurs à Aubas, dimanche

La 5ème édition de la fête des Fleurs accueille ce dimanche à Aubas une soixantaine de pépiniéristes, horticulteurs, producteurs, artisans, artistes et animations diverses… Il vous sera ainsi donné d’assister à des démonstrations d'artisans (avec la ferronnerie d'art, le verre filé et la vannerie), de participer à une balade botanique le long de la Vézère, de suivre une conférence sur la permaculture, de visionner un film suivi d'un débat sur « Les fourmis et les abeilles », de confectionner vous-mêmes vos compositions florales, et de voir un feuillardier travailler et expliquer son métier. Les enfants peuvent se faire maquiller gratuitement et des groupes musicaux divers animent la fête.

Floralies de Saint-Jean-de-Côle, ce week-end

Les 4 éléments sont à l’honneur pour cette nouvelle édition : l’air, l’eau, le feu et la terre. Vous découvrirez ainsi dans l’un des plus beaux villages de France des suspensions florales, des feuilles plumes, des fleurs légères et des feuillages pouvant varier en fonction du courant d’air, un « Mur d’eau d’escalade » avec un grand bassin bordé de fleurs et de plantes aquatiques avec des passionnées d’aquariophilie, une grande décoration florale dont les couleurs sont celles du feu, entre fleurs un peu piquantes et d’autres chaudes comme l’exotisme le réclame, ou encore une descente de lianes en colonnes avec des fleurs dans les tons appropriés. Horticulteurs, pépiniéristes et artisans d’arts sont présents pour cette nouvelle édition des Floralies de Saint-Jean-de-Côle ce samedi et ce dimanche ; l’entrée est à 4 euros et est gratuite pour les moins de 14 ans.

Festival de la vallée de l’Isle, sur le thème « La vallée s’envisage »

Il s’agit là d’un festival utopique et pluridisciplinaire qui va s’étendre jusqu’au 8 juin… Samedi, rendez-vous à Annesse et Beaulieu pour l’ouverture de « La vallée s’envisage », avec une escapade dans le centre bourg de Gravelle à partir de 16h. Une participation de 5€ vous donnera accès à tous les spectacles qui suivront en soirée, 5 spectacles tout publics qui seront gratuits pour les moins de 12 ans. Parmi ces spectacles :

- Du théâtre solo avec ou sans nez rouge, avec Biquette qui vient vous parler d’une femme, ou plutôt de la femme. Elle aurait pu aller voir un psy mais elle a préféré s’arrêter dans un bar et parler à des inconnus. Personnage loufoque, attachante, Biquette nous fait bien rire et nous émeut.

- Du Théâtre d’objets et de marionnettes, également, avec une petite fable loufoque et métaphorique autour de l’esprit de propriété, la peur de l’autre mais aussi une ode à la nature, à sa grâce et à sa puissance.

- Et donc 3 autres rendez-vous qui viendront vous surprendre ce samedi à Gravelle pour l’ouverture du festival « La vallée s’envisage »…