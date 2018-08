Des montgolfières, des forges, de l’agriculture, des livres et des flambeaux ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 25 et dimanche 26 août en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Périgord Blanc, Périgord Vert, Périgord Noir, Périgord Pourpre… Faisons le tour !

Montgolfiades, journée des associations et concert gourmand, ce week-end, à Saint-Pierre-de-Chignac

Samedi, les associations de Saint-Pierre-de-Chignac seront de sortie pour venir à votre rencontre. Tennis, aïkido, badminton, yoga, gym, handball, karaté, boxe, foot et autres ; toutes ces associations vous proposent samedi, de 10h à 18h au gymnase communautaire, des essais et des démonstrations afin de choisir au mieux, pour la rentrée de septembre, la discipline de votre choix. Les associations de loisirs ne sont pas en reste, de la chasse à la musique en passant par le club des aînés. En soirée, à partir de 19h30 place de la mairie, un concert gourmand est animé par Thierry Combeau qui ne manquera pas de vous faire danser jusqu’au bout de la nuit au son de son accordéon et de son clavier, sur des musiques des années 70 à nos jours. L’espace de ce week-end, vous êtes également convié d’assister ou de participer au 3ème rassemblement « Saint-Pierre-en-l’air », avec la seconde édition du « Challenge du Périgord de Montgolfières », organisée par l’association « Montgolfière événements ». Vous pouvez ainsi réaliser votre baptême de l’air ou juste admirer le spectaculaire ballet des montgolfières dans le ciel de Dordogne ; les premiers vols se font samedi et dimanche dès 7h sur l’aire d’envol qui se situe au lieu-dit « Plaisance », derrière la Poste de Saint-Pierre-de-Chignac, avec une délocalisation samedi à 18h à l’aérodrome de Bassillac. De nombreuses autres animations vous sont proposées le dimanche, entre exposition de voitures anciennes et concours de dessin et de peinture.

Garden-party à La Boissière-d'Ans, samedi

Connaissez-vous, en Dordogne, la commune de Cubjac-Auvézère-Val d'Ans ? Bon, ben c’est normal pour deux raisons : d’abord parce que c’est un nom trop long à se souvenir, ensuite parce qu’il s’agit d’une commune nouvelle, créée au 1er janvier 2017, par la fusion des communes de Cubjac, Saint-Pantaly-d'Ans et La Boissière-d'Ans. Ce samedi, à La Boissière-d'Ans, désormais hameau ou commune associée de Cubjac-Auvézère-Val d'Ans, les canons de l’Histoire vous attendent pour une garden party. Pour mémoire, c'est à la Forge d'Ans, en bordure de l'Auvézère, que, de 1691 à 1830, ont été fondus des canons destinés à la Marine royale. Une fois réalisés, ils étaient acheminés par voie terrestre sur 34 kilomètres au port du Moustier, sur la Vézère, d'où ils étaient transportés par voies fluviale puis maritime jusqu'aux arsenaux de Rochefort. La maison des anciens maîtres de forge et les vestiges des hauts-fourneaux s’ouvrent à vous, dès 10h30, sur les pelouses de la forge. Patric Chouzenoux, du Cercle de Recherche des Fonderies du Pays d’Ans et de la Route des Canons (nom trop long à se souvenir, là aussi), vous racontera la formidable histoire de la forge d’Ans et son passé industriel. Dominique Marsac, de son côté, vous fera partager la vie de son arrière-grand-père, marin du milieu du XIXème siècle, novice puis maître de cabotage. Une visite du village, de l’église et de ses peintures, est également possible ; l’entrée à la garden party est à 5 euros (accueil à 10h30, samedi) et est gratuite pour les moins de 12 ans. Secrétariat pour réservations : 06 77 46 65 80.

Comice Agricole à Fanlac, ce dimanche

En Périgord Noir, la commune de Fanlac vous propose ce dimanche, tout au long de la journée, son 9ème Grand Comice Agricole. Au programme : exposition et vente de matériel agricole neuf et d’occasion, et exposition d’animaux de la ferme (ovins, caprins, équins, ânes et volailles). Après le marché festif du midi et la promenade en musique traditionnelle avec « Les Valettoux », une batteuse à vapeur se mettra au travail, avant une démonstration animale et mécanique de travail du sol. Un duo de guitare et balalaïka complète la journée, à 15h dans l’église, et un lâcher de pigeons voyageurs et de ballons est annoncé pour 17h, avant la pièce de théâtre comique intitulée « Les Poules », à 18h. Ce dimanche, profitez de l’entrée gratuite pour vous rendre à ce festif comice agricole de Fanlac, juste à côté de Montignac.

Festival littéraire « Lire en bastides », ce week-end à Lalinde

Des conférences, des tables rondes, des lectures, des ateliers, une librairie éphémère, des animations jeunesse, des expositions, 45 auteurs et 4 éditeurs : le festival littéraire de Lalinde « Lire en bastides » vous attend dès 9h30 ce samedi et jusqu’à 13h dimanche. Outre ce riche programme, un spectacle de cabaret d’improvisation théâtrale sera donné à 19h30 samedi avec la Ligue d’improvisation de Dordogne, suivi à 21h par un concert de jazz gratuit du groupe « Bop Swing Home ».

Gravelle est un village en fête, ce week-end

Le Comité des fêtes d’Annesse-et-Beaulieu vous convie ce week-end aux fêtes de Gravelle. Samedi, après la randonnée gourmande au départ de la mairie à 8h45, la fête foraine vous attend pour son ouverture à 15h. Un concours de pétanque vous sera proposé à 18h30 avant le repas magret/frites (sur réservation au 06 88 17 52 76) et un bal en plein air gratuit. Dimanche : vide-grenier toute la journée, exposition proposée par l’association « Regard sur l’Inde », fête foraine, restauration et buvette midi et soir, retraite aux flambeaux à 22h30 et feu d’artifice.