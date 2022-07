14 juillet : des feux d'artifice annulés dans le Poitou à cause du risque incendie

La Vienne et les Deux-Sèvres sont en risque sévère pour les feux de végétation, les deux départements pourraient même passer au stade très sévère dans les jours à venir. Dans ce contexte, certaines communes du Poitou préfèrent annuler leur feu d'artifice. C'est le cas par exemple à Biard ou Villiers dans la Vienne ce mercredi 13 juillet, à Airvault, Moncoutant-sur-Sèvre, Mauzé-Thouarsais ou encore Thouars ce jeudi 14 juillet.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On se doit doit de prendre toutes les précautions

"On voit bien depuis quelques jours les pompiers des Deux-Sèvres et des autres départements sont complètement saturés de déplacements, de départs de feu un peu partout. Il y a un vrai risque de départ de feu dans des broussailles, des taillis, des champs, même après des céréales qui ont été coupées ça peut brûler. On se doit de prendre toutes les précautions", explique Bernard Paineau, maire de Thouars et président de la communauté de communes du Thouarsais.

Pas de feu d'artifice mais ça ne veut pas dire pas de fête. "Il y a beaucoup de choses au 14 juillet, des randonnées, un marché des producteurs sur Mauzé-Thouarsais, sur Thouars il y a la Fiesta color", liste l'élu.

A Moussac, dans le sud Vienne, la municipalité maintient l'évènement ce jeudi 14 juillet à 23h sans trop d'inquiétude. "Il n'y a pas de risque, on fait notre feu d'artifice en bordure de Vienne. On a demandé d'avoir une motopompe sur le terrain et on pourra puiser directement l'eau si besoin", détaille le maire Daniel Bourgoin. "On a rien fait depuis deux ans, les gens aimeraient se rencontrer alors on maintient ce jour de fête. C'est important pour eux", dit le maire. Nous Il ya eu d'autres années où il y a eu un temps aussi sec et puis il n'y avait pas de problème

Feux d'artifice maintenus à Poitiers et Niort

A Niort, le feu d'artifice est toujours programmé ce jeudi 14 juillet à 23 heures place de la Brèche. Même jour, même heure à Poitiers mais là ça se passe dans cinq quartiers de la ville. "C'est exactement le même feu qui est tiré à 23 heures d'une durée de 12 minutes simultanément depuis les cinq sites avec la possibilité d'écouter la bande-son en flashant un QR code", détaille Valérie Bourrée, cheffe de la mission évènement et manifestation à la ville de Poitiers. "A l'heure où on se parle, il n'y a aucune raison d'annuler le feu d'artifice de Poitiers. Nous avons tout mis en place il y a déjà plus de deux mois lorsque nous avons effectué les visites des sites de tirs avec les autorités compétentes et nous avons constitué un dossier de sécurité qui est validé par ces autorités".

Les préfectures de la Vienne et des Deux-Sèvres qui ont pris des mesures, notamment concernant l'utilisation d'artifices de divertissement, interdite pour les particuliers. Et certaines conditions sont à respecter pour les professionnels. Par exemple pas de feu d'artifice en cas de vents forts (plus de 54 km/h) ou d'orage.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix