Des fèves 100% françaises dans les galettes d'un pâtissier de Laroque-des-Albères

La préférence locale au moment de faire leurs achats, les Français y sont de plus en plus sensibles. Et pourtant, à quelques jours de l'épiphanie, il y a de grandes chances que la fève qu'on va tous espérer trouver dans la galette ou la couronne soit fabriquée... en Asie, elles le sont à 95%. Le Fournil des Albères, à Laroque-des-Albères, veut faire la différence en glissant dans le gâteau des fèves uniques, puisqu'elles représentent des œuvres d'un artiste de Collioure, Kiko, qui autorise gracieusement l'artisan pâtissier-boulanger à les reproduire. Les produits en porcelaine, 100% tricolores, sont fabriqués à la main à Grenoble par l'entreprise Panissiel, qui fait travailler des personnes éloignées de l'emploi en réinsertion.

Six fois le prix d'une fève fabriquée en Asie

C'est la deuxième année que le partenariat entre Kiko et la maison Castro est reconduit. Cette année, une série de huit fèves, portant toutes la mention de l'artiste et de la pâtisserie, est à retrouver dans les galettes. "On ne doit pas être loin d'1,50 euro pièces", explique Emmanuel Castro, le chef du Fournil des Albères. "C'est pratiquement six fois le prix d'une fève qui vient de Chine. Elles ne sont pas données, mais comme une partie va pour les employés de Panissiel, ça ne nous dérange pas de faire de cette action. Je pense que notre clientèle est sensible aux produits français. Nos salariés sont en France, on bénéficie d'aides publiques en France, donc je me fais un plaisir et un honneur de faire travailler des entreprises françaises."

Si Emmanuel Castro promet ne pas avoir reporté le coût de ces fèves sur les galettes, l'explosion du prix des matières premières, du beurre notamment, risque de se faire sentir dans les prochaines semaines.