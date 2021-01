Des fêves pour mettre à l'honneur le Berry

Cette année, la fêve que vous trouverez dans votre galette aura peut être un petit air de Berry. L'Agence d'attractivité de l'Indre a fait faire un coffret de 6 fêves mettant en avant l'Indre. Plusieurs de ces fêves s'inspire du logo de l'agence, la cistude, tortue emblématique de la Brenne.

Au total, ce sont ainsi 5.000 fêves qui sont cachées dans les galettes de neuf pâtissiers de l'Indre.

Et pour les amateurs de fêves qui surveillent leur ligne, l'Agence d'attractivité lance une campagne sur les réseaux sociaux pour faire gagner des coffrets complets avec les six fêves indriennes.

Les galettes garnies de ces fêves made in Berry sont à retrouver chez des pâtissiers de Châteauroux (Au Péché Mignon et la pâtisserie Saint Germain), d'Argenton-sur-Creuse (La Maison de Wladimir), d'Issoudun (L'Ecrin Gourmand), du Blanc (Au Friand), de Buzançais (Pâtisserie Poitevin), de la Châtre (Thomas Devisscher et Fabienne et Philippe Auroy Vilatte) et de Valençay (Castel Praliné).